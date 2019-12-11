Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит сообщить, за сколько был продан сериал "Слуга народа" российскому телеканалу ТНТ.

В Раде спросили у Зеленского о продаже сериала «Слуга народа» ТНТ

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