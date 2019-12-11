Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде спросили у Зеленского о продаже сериала «Слуга народа» ТНТ

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит сообщить, за сколько был продан сериал "Слуга народа" российскому телеканалу ТНТ.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Раде спросили у Зеленского о продаже сериала «Слуга народа» ТНТ

РИА Новости16:05

В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

URA.Ru14:31

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия11:30

В Раде заинтересовались деталями продажи «Слуги народа» ТНТ

Телеканал 360°13:19

В Верховной Раде возникли вопросы к Зеленскому из-за показа его сериала в России

Lenta.ru13:01

В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа»

РБК11:32

Что почём. Оппозицию в Раде интересует сделка Зеленского с ТНТ

REGNUM13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Происшествия

На Кубани разбился вертолет Ми-28

ТАСС 16:09
Происшествия

Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
REGNUM 06:32
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 15:03
Футбол

«Локомотив» вышел на матч с «Атлетико» в разных комплектах формы

На игру с испанцами москвичи вышли в разных комплектах формы. Футболисты надели зеленые футболки, что является частью домашней формы.
Sportbox.RU 15:43
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки

Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Пятый канал 10:50
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости 06:22
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ 12:47
Происшествия

Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно

Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
РБК 14:56
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv 01:32
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Вести.Ru 09:25
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Политика

Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
РИА Новости 15:40
Футбол

«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.
LiveSport.ru 14:54
Экономика

В Петербурге массово банкротятся строительные организации

Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
REGNUM 08:18
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Известия 04:07
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:56
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета вчера в 02:59
Технологии

Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором

Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».
Туапсинские вести 13:09
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 12:06
Футбол

«Аль-Садд» обыграл «Ианген» в первом раунде клубного чемпионата мира

В первом раунде клубного чемпионата мира катарский клуб «Аль-Садд» в дополнительное время обыграл «Ианген» (Новая Каледония) — 3:1. Катарский клуб благодаря этой победе пробился в 1/4 финала.
Спорт-Экспресс 15:01
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
Происшествия

Пожар на заводе в Екатеринбурге локализован

Ранее стало известно о пожаре в здании на площади 800 квадратных метров, при котором пострадал один человек.
Вечерняя Москва 05:32
Происшествия

Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО

RT на русском 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное