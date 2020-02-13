Политика

REGNUMREGNUMВ Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

В Крыму назвали алогичной позицию Киева по поставкам воды

РИА Новости05:24

В Раде приняли окончательное решение по поставкам воды в Крым

РИА Новости Крым04:38

Комитет Рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации»

ТАСС02:48

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Lenta.ru03:33

Комитет Рады считает невозможным поставлять воду в Крым «до его деокуппации»

Коммерсантъ03:30

Комитет Рады запретил поставлять воду в Крым до его «деоккупации»

News.ru03:05

В Госдуме назвали условие покупки украинской воды для Крыма

Известия05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Биатлон

Биатлонист из Башкирии пропустит первую гонку на чемпионате мира

Гонка начнётся в 18:45 по уфимскому времени. Представляющий Башкирию Эдуард Латыпов в состав на эстафету не попал.
Телеканал UTV 01:54
Хоккей

Гол Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в истории НХЛ

Известия вчера в 15:47
Фигурное катание

Трусова назвала Медведеву примером трудолюбия

RT на русском вчера в 13:21
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1367

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 59,8 тыс. человек, скончались 1367 пациентов, еще 5911 вылечились и выписаны из больниц.
Известия 04:30
Технологии

Археологи из Мексики впервые спустились по пути майя в загробный мир

Ученые впервые спустились в систему пещер, которая считалась путем майя в загробный мир.
Дни24 04:04
Гаджеты

Создатель Android прекратил существование своего стартапа

Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии стартапа.
iReactor 04:50
Здоровье

В Омске на карантин закрыли уже 32 школы

На сегодняшний день в Омске дети не учатся в 32 школах, также в городе закрыты четыре детских сада, пишет "Ом1" .
Омск здесь вчера в 05:47
Гаджеты

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Lenta.ru 03:12
Культура

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе в Лондоне почти за $30 млн

Часть триптиха художника Дэвида Хокни из Лос-Анджелеса – картину "Всплеск" – продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за $29,9 млн (£ 23, 1 млн), сообщила BBC.
Ведомости вчера в 00:12
Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
Экономика

Центробанк намерен продать правительству свой пакет акций Сбербанка

Центробанк пока владеет блокирующим пакетом акций Сбербанка - в 52,3% обыкновенных акций.
Новые Известия 11 февраля в 10:35
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 10 февраля в 01:00
Здоровье

Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней

Инкубационный период коронавируса может длиться до 24 дней, а не от трех до 14 дней, как предполагалось ранее.
Коммерсантъ 10 февраля в 12:20
Происшествия

В Токио водитель такси заразился коронавирусом

У пожилого водителя такси в Токио диагностировали коронавирус, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 05:02
Происшествия

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

РБК 02:55
Экономика

Исследование: в России снизились продажи водки

Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении.
Московский Комсомолец 05:06
Культура

Один день фестиваля «Новая волна» посвятят татарской культуре

Татарской культуре посвятят один день музыкального фестиваля «Новая волна». Об этом стало известно на брифинге в кабмине Татарстана.
Вести Татарстан 05:16
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости 11 февраля в 14:51
Общество

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров России

Лидеры российского пивного рынка «Балтика» (Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes заявили о выходе из состава Союза российских пивоваров (СРП).
Компания 11 февраля в 11:43
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Здоровье

До особого распоряжения. В школах Оренбурга продлили карантин

Занятия остаются приостановлены. До особого распоряжения регионального управления Роспотребнадзора.
Orenburg.media 10 февраля в 05:44
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей

News.ru 11 февраля в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное