Политика
REGNUMВ Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Биатлон
Биатлонист из Башкирии пропустит первую гонку на чемпионате мира
Гонка начнётся в 18:45 по уфимскому времени. Представляющий Башкирию Эдуард Латыпов в состав на эстафету не попал.
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в истории НХЛ
Фигурное катание
Трусова назвала Медведеву примером трудолюбия
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1367
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 59,8 тыс. человек, скончались 1367 пациентов, еще 5911 вылечились и выписаны из больниц.
Технологии
Археологи из Мексики впервые спустились по пути майя в загробный мир
Ученые впервые спустились в систему пещер, которая считалась путем майя в загробный мир.
Гаджеты
Создатель Android прекратил существование своего стартапа
Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии стартапа.
Здоровье
В Омске на карантин закрыли уже 32 школы
На сегодняшний день в Омске дети не учатся в 32 школах, также в городе закрыты четыре детских сада, пишет "Ом1" .
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Культура
Картину Дэвида Хокни продали на аукционе в Лондоне почти за $30 млн
Часть триптиха художника Дэвида Хокни из Лос-Анджелеса – картину "Всплеск" – продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за $29,9 млн (£ 23, 1 млн), сообщила BBC.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Экономика
Центробанк намерен продать правительству свой пакет акций Сбербанка
Центробанк пока владеет блокирующим пакетом акций Сбербанка - в 52,3% обыкновенных акций.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней
Инкубационный период коронавируса может длиться до 24 дней, а не от трех до 14 дней, как предполагалось ранее.
Происшествия
В Токио водитель такси заразился коронавирусом
У пожилого водителя такси в Токио диагностировали коронавирус, сообщил телеканал NHK.
Экономика
Исследование: в России снизились продажи водки
Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении.
Культура
Один день фестиваля «Новая волна» посвятят татарской культуре
Татарской культуре посвятят один день музыкального фестиваля «Новая волна». Об этом стало известно на брифинге в кабмине Татарстана.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров России
Лидеры российского пивного рынка «Балтика» (Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes заявили о выходе из состава Союза российских пивоваров (СРП).
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Здоровье
До особого распоряжения. В школах Оренбурга продлили карантин
Занятия остаются приостановлены. До особого распоряжения регионального управления Роспотребнадзора.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Шоу-бизнес