Политика
REGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Рада снова рассмотрит законопроект о праве жителей Донбасса на пенсию
Московский Комсомолецвчера в 15:22
Рада «завернула» законопроект о пенсиях жителям «оккупированных территорий»
Евразия Dailyвчера в 07:20
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
Превышение допустимого уровня цинка обнаружено по результатам санитарно-химических исследований в трех образцах, изопропилового спирта - в двух изделиях.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов
Общество
Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной
Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Политика
Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по первой и второй статьям обвинения по делу об импичменте.
Армия и оружие
SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО
Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Экономика
Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США
Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским ФК «Пршибрам»
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере увеличилось
Врачи обнаружили 20 зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.
Экономика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о «погодных качелях»
Пережить "температурные качели" и померзнуть придется и субтропическим растениям побережья Краснодарского края.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Дагестане цены на медицинские маски выросли на 650%
Как сообщил замруководителя ФАС России Андрей Цариковский в эфире телеканала «Россия-24», рост цен на медицинские маски в Республике Дагестан стал самым серьезным по всей России.
Хоккей
Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Происшествия
Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию
Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторов ДПС, а также на внеочередное обслуживание в органах ГИБДД региона.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Армия и оружие
«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Происшествия
В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана
Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Происшествия
Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании
Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Политика
«Инвестклимат в России определяется ФСБ»: Сергей Гуриев о новом правительстве и «конституционном самоперевороте»
Основные проблемы российской экономики не связаны с работой правительства, а относятся к компетенции Кремля, ФСБ и остальных так называемых «правоохранительных органов».
Футбол
«Кристал Пэлас» возобновил свой интерес к Федору Чалову
Российский нападающий Федор Чалов остается в поле зрения английского клуба "Кристал Пэлас", сообщает Daily Star.