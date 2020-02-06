Политика

REGNUMREGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
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В «Слуге народа» заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию

РИА Новостивчера в 14:58

В раде выступили за предоставление украинских пенсий жителям Донбасса

Известиявчера в 15:34

Рада снова рассмотрит законопроект о праве жителей Донбасса на пенсию

Московский Комсомолецвчера в 15:22

В партии Зеленского заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию

Газета.Ruвчера в 16:52

«Слуга народа»: Жители Донбасса имеют право на украинскую пенсию

РЕН ТВвчера в 15:33

Рада «завернула» законопроект о пенсиях жителям «оккупированных территорий»

Евразия Dailyвчера в 07:20

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

REGNUMвчера в 19:29
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Превышение допустимого уровня цинка обнаружено по результатам санитарно-химических исследований в трех образцах, изопропилового спирта - в двух изделиях.
ТАСС 00:09
Фигурное катание

Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов

Южный Федеральный вчера в 05:47
Общество

Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной

Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Ведомости вчера в 22:05
Политика

Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по первой и второй статьям обвинения по делу об импичменте.
ТАСС вчера в 19:08
Армия и оружие

SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
РБК 00:55
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Экономика

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.
Известия 01:02
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости вчера в 21:51
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским ФК «Пршибрам»

Bobsoccer 04 февраля в 10:58
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере увеличилось

Врачи обнаружили 20 зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.
Lenta.ru вчера в 21:40
Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о «погодных качелях»

Пережить "температурные качели" и померзнуть придется и субтропическим растениям побережья Краснодарского края.
Российская газета вчера в 21:00
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Общество

В Дагестане цены на медицинские маски выросли на 650%

Как сообщил замруководителя ФАС России Андрей Цариковский в эфире телеканала «Россия-24», рост цен на медицинские маски в Республике Дагестан стал самым серьезным по всей России.
Gazeta.SPb вчера в 10:58
Хоккей

Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru вчера в 23:05
Происшествия

Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию

Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторов ДПС, а также на внеочередное обслуживание в органах ГИБДД региона.
Коммерсантъ вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 04 февраля в 05:28
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Армия и оружие

«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

ТВ Центр 04 февраля в 09:41
Политика

Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство

Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Свободная Пресса 00:28
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости 04 февраля в 07:31
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия

Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании

Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
REGNUM вчера в 23:10
Политика

«Инвестклимат в России определяется ФСБ»: Сергей Гуриев о новом правительстве и «конституционном самоперевороте»

Основные проблемы российской экономики не связаны с работой правительства, а относятся к компетенции Кремля, ФСБ и остальных так называемых «правоохранительных органов».
Forbes вчера в 23:20
Футбол

«Кристал Пэлас» возобновил свой интерес к Федору Чалову

Российский нападающий Федор Чалов остается в поле зрения английского клуба "Кристал Пэлас", сообщает Daily Star.
Bobsoccer 00:33
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