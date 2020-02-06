Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

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