Политика
REGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
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Политика
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»
Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Происшествия
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Политика
Импичмент провалился — Сенат США полностью оправдал Трампа
Сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по двум статьям обвинения в процессе по импичменту, сообщает агентство Reuters.
Политика
МИД РФ: более 60 российских дипломатов не получили визы США
Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
Общество
В РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты
Следственный комитет и МВД рассмотрят возможность ужесточения наказания за невыплату зарплаты.
Армия и оружие
В США испугались атак России на американские корабли в портах
У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов в третий раз стал отцом
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Гаджеты
Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Авто
Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade
Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Общество
В Крыму заканчиваются запасы воды
Ранее с проблемой нехватки воды в Крыму предложили справиться с помощью стрельбы реагентами по облакам, которая могла бы спровоцировать выпадение осадков.
Авто
Обновленная Lada Granta «породнится» с «Нивой»
Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Культура
В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка
Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Политика
Один из девяти. Имя нового мэра Барнаула уже известно, но не объявлено
Как проходит конкурс на замещение должности главы Барнаула 6 февраля в ходе заседания конкурсной комиссии каждому кандидату на пост главы Барнаула будет предоставлено примерно 15 минут для того, чтобы рассказать о своей программе развития города.
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
На Украине признали неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.