Политика

REGNUMREGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
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В «Слуге народа» заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию

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В раде выступили за предоставление украинских пенсий жителям Донбасса

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Рада снова рассмотрит законопроект о праве жителей Донбасса на пенсию

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Рада «завернула» законопроект о пенсиях жителям «оккупированных территорий»

Евразия Daily07:20

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

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Политика

Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»

Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Следственный комитет и МВД рассмотрят возможность ужесточения наказания за невыплату зарплаты.
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У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
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Футболист Тарасов в третий раз стал отцом

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

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Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
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На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

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Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»

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Премия «Оскар» 2020 года — основные претенденты на награду

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Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

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Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
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В Крыму заканчиваются запасы воды

Ранее с проблемой нехватки воды в Крыму предложили справиться с помощью стрельбы реагентами по облакам, которая могла бы спровоцировать выпадение осадков.
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Обновленная Lada Granta «породнится» с «Нивой»

Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Автоновости дня вчера в 08:10
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В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

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Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
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Один из девяти. Имя нового мэра Барнаула уже известно, но не объявлено

Как проходит конкурс на замещение должности главы Барнаула 6 февраля в ходе заседания конкурсной комиссии каждому кандидату на пост главы Барнаула будет предоставлено примерно 15 минут для того, чтобы рассказать о своей программе развития города.
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Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%

Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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На Украине признали неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
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В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
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