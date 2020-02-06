Политика

REGNUMREGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
Читать в источнике
Комментировать83
с чего всё началось
"Как мы можем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они поддерживают Россию?" – приводит
 телеканал "112" слова депутата Верховной рады Елизаветы Богуцкой.
Утро.ru01:04

Подробнее о событии

Депутат Рады призвала не платить пенсии тем, кто симпатизирует России

Газета.Ru04:41

На Украине могут запретить платить пенсии симпатизирующим России

Московский Комсомолецвчера в 23:37

В раде призвали не платить пенсии пророссийским украинцам

Известиявчера в 20:12

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

РИА Новостивчера в 19:23

В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР

Rambler News Serviceвчера в 09:39

В Раде предложили отказать в пенсии жителям Донбасса с пророссийскими взглядами

ТАССвчера в 09:15

Отказ платить пенсии жителям Донбасса объяснили их пророссийскими настроениями

Lenta.ruвчера в 08:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

РИА Новости 06:52
Общество

Путин предложил лишать лицензий аптеки с завышенными ценами на маски

Президент РФ Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на медицинские маски.
Регион 64 вчера в 22:00
Экономика

В списке богатейших россиян сменился лидер

Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон, в прошлом феврале возглавивший ежегодный список Forbes.
Forbes 07:04
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями

У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Instanews Media 03:14
Экономика

Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
RT на русском 04:52
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 04:54
Армия и оружие

«Уничтожить виновных!» В Госдуме о смерти российских солдат в Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что необходимо провести тщательную проверку и выяснить, по чьей вине погибли российские военнослужащие.
Национальная служба новостей 07:11
Армия и оружие

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
RT на русском 02:24
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Общество

Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream

До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.
Интерфакс вчера в 03:00
Происшествия

Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского

Прокурор предложил приговорить к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого суд присяжных признал виновным в убийстве полицейского в московском метро в ночь на 3 сентября 2018 года на станции «Курская».
RT на русском 06:05
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Недвижимость

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости вчера в 17:12
Авто

В январе российский авторынок вырос на 2%

Тарантас Ньюс 06:39
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 03 февраля в 08:38
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия

В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru вчера в 12:30
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
Известия 07:11
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Политика

Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон

Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.
РБК 06:33
Футбол

«Локомотив» по пенальти победил «Спартак» в Катаре

Игра перешла в серию пенальти, где голкипер «Локомотива» Никита Медведев, вышедший на поле в компенсированное время, отразил два удар, принеся победу своей команде.
LiveSport.ru вчера в 12:04
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное