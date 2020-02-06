Политика
REGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
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с чего всё началось
"Как мы можем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они поддерживают Россию?" – приводит телеканал "112" слова депутата Верховной рады Елизаветы Богуцкой.Утро.ru01:04
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Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 может стать первым в мире смартфоном с памятью LPDDR5
Представитель Micron Technology подтвердил, что смартфон Xiaomi Mi 10 станет первым мобильным устройством с новым стандартом памяти LPDDR5.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Автоспорт
В Китае отменили Гран-при «Формулы-1»
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Здоровье
В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок
Футбол
«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» полузащитника Иванова
Футболист проходит первый зимний вместе с самарским клубом. Иванов будет играть за "Крылья Советов" под тридцатым номером.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Общество
СМИ: У российских чиновников нашли на Рублевке недвижимости более чем на триллион рублей
В итоговый перечень внесены 800 владельцев недвижимости на Рублевке, среди них 631 человек может быть тем или иным образом связан с российской властью.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Политика
В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Политика
Врио главы Чувашии освободил от должности и. о. министра экономического развития региона
Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке исполняющего обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли республики Павла Иванова.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Общество
Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Футбол
«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории
"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Сегодня, 3 февраля, вышел дебютный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация». Ролик опубликован на YouTube-канале студии Illumination.
Армия и оружие