Политика

REGNUMREGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
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с чего всё началось
"Как мы можем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они поддерживают Россию?" – приводит
 телеканал "112" слова депутата Верховной рады Елизаветы Богуцкой.
Утро.ru01:04

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На Украине могут запретить платить пенсии симпатизирующим России

Московский Комсомолецвчера в 23:37

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

РИА Новостивчера в 19:23

В раде призвали не платить пенсии пророссийским украинцам

Известиявчера в 20:12

Член партии Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Газета.Ruвчера в 21:03

В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР

Rambler News Serviceвчера в 09:39

В Раде предложили отказать в пенсии жителям Донбасса с пророссийскими взглядами

ТАССвчера в 09:15

Отказ платить пенсии жителям Донбасса объяснили их пророссийскими настроениями

Lenta.ruвчера в 08:57
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Коммерсантъ 02:48
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:01
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК вчера в 16:00
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Российская газета 02:47
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
РИА Новости 04 февраля в 19:02
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 04 февраля в 14:38
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Политика

Владимир Ильиных избран главой Оренбурга

Сегодня депутаты оренбургского городского совета единогласно выбрали кандидатуру первого заместителя главы города Владимира Ильиных из четырёх претендентов на пост главы города, представленных к тайному голосованию.
Газета Оренбуржье 02:23
Политика

Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 03:43
Общество

Из-за метели закрыта часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

REGNUM 00:50
Происшествия

Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Известия 03:21
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Футбол

Бывший тренер «Спартака-2» Булатов возглавит новичка ПФЛ

Российский тренер Виктор Булатов, последним местом работы которого был «Спартак-2», возглавит команду ПФЛ.
Sport24.ru 03:50
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Здоровье

Как в конце смены выглядят лица врачей, борющихся с коронавирусом в Ухане

Daily Mail поделился фотографиями, показывающими, как после смены выглядят доктора больницы в Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка вируса.
Ридус 03:58
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

В Иерусалиме в результате теракта пострадали 15 военнослужащих Израиля

BFM.ru 02:45
Здоровье

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:20
Общество

Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной

Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
Lenta.ru 02:54
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Экономика

Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона.
Вести.Ru 02:56
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
ToDay News Ufa 04 февраля в 11:34
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
РИА Новости 03:43
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Радио Sputnik вчера в 10:48
Экономика

Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
РИА Новости 04:16
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