Политика
REGNUMВ Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка. Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.
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с чего всё началось
"Как мы можем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они поддерживают Россию?" – приводит телеканал "112" слова депутата Верховной рады Елизаветы Богуцкой.Утро.ru01:04
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Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Политика
Владимир Ильиных избран главой Оренбурга
Сегодня депутаты оренбургского городского совета единогласно выбрали кандидатуру первого заместителя главы города Владимира Ильиных из четырёх претендентов на пост главы города, представленных к тайному голосованию.
Политика
Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
Происшествия
Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Футбол
Бывший тренер «Спартака-2» Булатов возглавит новичка ПФЛ
Российский тренер Виктор Булатов, последним местом работы которого был «Спартак-2», возглавит команду ПФЛ.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Здоровье
Как в конце смены выглядят лица врачей, борющихся с коронавирусом в Ухане
Daily Mail поделился фотографиями, показывающими, как после смены выглядят доктора больницы в Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка вируса.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Здоровье
У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
Общество
Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной
Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Экономика
Цены на жилье в России могут вырасти на 25%
"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2
Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Экономика
Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании
Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.