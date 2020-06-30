Политика

BFM.ruBFM.ruВ Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
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