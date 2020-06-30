Политика
BFM.ruВ Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
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В парламенте Украины заявили, что Зеленский станет последним президентом
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля
Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
Плюс один +1 03:21
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК вчера в 15:31
Общество
Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду
Тайга.инфо вчера в 23:25
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Политика
Дитрих не исключил возобновления авиасообщения с Турцией с 15 июля
Москва, 30 июня 2020, 10:33 — REGNUM Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между двумя странами с 15 июля.
REGNUM 03:33
Общество
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Здоровье
За болеющими коронавирусом амурчанами установят дистанционный контроль
Больница Свободного уже работает по новому лекарственном препарату для лечения больных с коронавирусной инфекцией - Авифавиру.
Телепорт 02:54
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Баскетбол
Швед продлил соглашение с «Химками» на три года
Лидер баскетбольных «Химок» Алексей Швед продлил действующий контракт.
RT на русском 03:39
Происшествия
Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 03:33
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Здоровье
На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.
Lenta.ru 03:27
Экономика
Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Как АСВ судилось с экс-банкиром Сергей Пугачев, бывший член Совета Федерации и участник списка миллиардеров Forbes, после отзыва лицензии и банкротства в 2010 году Межпромбанка был лишен статуса сенатора и уехал за границу.
РБК 02:49
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Игры
В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры
29 июня сервису исполнилось ровно 10 лет. Sony представила список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus в июле.
Srnsk вчера в 23:24
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Армия и оружие
Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель
Ракетчики Черноморского флота провели стрельбы из берегового противокорабельного комплекса «Бал» на манёврах в Крыму и уничтожили морскую цель.
News.ru вчера в 22:22
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Ремонтные работы крейсера «Адмирал Нахимова» планируется закончить в 2022 году с последующей передачей ВМФ, угроза срыва отсутствует.
Актуальные Новости вчера в 08:59
Политика
Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши
Коммерсантъ 01:25
Футбол
Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что рассчитывает на равную игру в предстоящем дерби со "Спартаком".
ProstoProSport 01:17
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Общество
Загитова рассказала о своем первом опыте голосования
РИА Новости 03:24
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02