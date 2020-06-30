Политика

BFM.ruBFM.ruВ Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
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Депутат Рады оценил шансы Зеленского стать последним президентом Украины

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Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины

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В Раде Зеленского назвали возможным последним президентом Украины

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Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

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Футбол

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
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В матче ЦСКА — «Спартак» все решит характер

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Московский Комсомолец вчера в 12:40
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Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

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Общество

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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

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Политика

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
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Экономика

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
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Шоу-бизнес

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Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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