Политика
Lenta.ruВ Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Экономика
Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»
Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
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Natus Vincere прошли в полуфинал IEM Katowice 2020
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Турецкие военные сбили два сирийских Су-24
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Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)
Происшествия
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
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В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Общество
В Совфеде оценили расширение материнского капитала
Сенатор Валерий Рязанский оценил подписание Путиным закона о расширении программы материнского капитала в России.
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«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Общество
Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак
Армия и оружие
США призвали Россию «посадить» военные самолёты в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Шоу-бизнес
Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Как сообщалось несколько ранее, знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в скором времени собирается официально выйти замуж за французского бизнесмена по имени Антуан Арно.
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Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Авто
Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки
Аналитики перечислили самые востребованные за рубежом марки автомобилей российской сборки.
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Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
Общество
Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды
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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
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Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.