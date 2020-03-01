Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Медведчук назвал отказ Киева праздновать День Победы цинизмом и русофобской истерией

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В Раде назвали «цинизмом» заявление главы украинского МИД о Дне Победы

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Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Виктор Медведчук
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Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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