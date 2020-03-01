Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Медведчук назвал цинизмом и русофобской истерией отказ Киева от празднования Дня Победы

ФАН16:28

В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом

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Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Вести.Ruвчера в 11:37

Отказ от Дня Победы на Украине вызван русофобской истерией – Медведчук

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Отказ главы МИД Украины праздновать 9 мая назвали русофобией и цинизмом

Красная веснавчера в 11:47

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Lenta.ru14:27

Медведчук назвал отказ Киева праздновать День Победы цинизмом и русофобской истерией

ТАССвчера в 10:51
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:26, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru 19:50
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости 20:40
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru 19:41
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Фигурное катание

Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

ТАСС Спорт 20:48
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Происшествия

Один человек погиб и десять пострадали в ДТП под Владимиром

RT на русском 21:12
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Экономика

В России резко сократили выдачу кредитных карт

В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Газета.Ru 20:35
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Хоккей

Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Газета.Ru 21:05
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
RT на русском 11:02
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Футбол

Кокорин назвал гол в ворота «Арсенала» самым долгожданным

Газета.Ru 17:35
Экономика

Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу - Сбербанк

Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.
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Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru 19:41
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известия 17:11
Общество

На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 18:17
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Политика

Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
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Общество

У православных христиан начался Великий пост

Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Российская газета 16:20
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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Виктор Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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