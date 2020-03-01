Политика
Lenta.ruВ Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Футбол
Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»
«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
Здоровье
Названы 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе
Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рассказали, что для поддержания здоровья щитовидной железы, следует отказаться от следующих продуктов: Соя.
Происшествия
В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Общество
Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу
Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Футбол
Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»
В Санкт-Петербурге во время матча 20 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом" произошел инцидент с участием фанатов обеих команд.
Гаджеты
Представили первый в мире смартфон из углепластика
Carbon 1 Mark II предлагается в корпусе из углеродного волокна.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Политика
В Греции заявили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности заявил, что в Греции «нашествие» мигрантов рассматривают как угрозу национальной безопасности.
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Авто
Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав
Который классифицирован как квадрицикл, поэтому в Европе им можно управлять без водительского удостоверения уже с 16 лет, а во Франции ещё раньше — с 14 лет.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Футбол
PR-директор «Локомотива»: «Черданцев четыре раза сказал об оскорблениях арбитра со стороны Сёмина, хотелось бы посмотреть видео и аудио»
Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих "оскорблений". Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Технологии
OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Экономика
Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»
Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
Происшествия