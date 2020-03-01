Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Медведчук назвал отказ Киева праздновать День Победы цинизмом и русофобской истерией

ТАССвчера в 10:51

Отказ от Дня Победы на Украине вызван русофобской истерией – Медведчук

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Медведчук назвал цинизмом и русофобской истерией отказ Киева от празднования Дня Победы

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Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Вести.Ruвчера в 11:37

В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом

РИА Новости15:10

Отказ главы МИД Украины праздновать 9 мая назвали русофобией и цинизмом

Красная веснавчера в 11:47

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Lenta.ru14:27
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Футбол

Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»

«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
Sport24.ru вчера в 10:51
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Анне Семенович исполняется 40 лет

RT на русском 04:36
Здоровье

Названы 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе

Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рассказали, что для поддержания здоровья щитовидной железы, следует отказаться от следующих продуктов: Соя.
ToDay News Ufa вчера в 16:04
Происшествия

В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
RT на русском 15:50
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Общество

Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
РИА Новости 15:27
Общество

Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу

Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
Известия вчера в 02:24
Общество

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Известия 11:00
Футбол

Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»

В Санкт-Петербурге во время матча 20 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом" произошел инцидент с участием фанатов обеих команд.
Вести.Ru 06:42
Гаджеты

Представили первый в мире смартфон из углепластика

Carbon 1 Mark II предлагается в корпусе из углеродного волокна.
ToDay News Ufa 09:11
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Политика

В Греции заявили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности заявил, что в Греции «нашествие» мигрантов рассматривают как угрозу национальной безопасности.
Ореанда-Новости 15:04
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости 05:41
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Lenta.ru 15:50
Авто

Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав

Который классифицирован как квадрицикл, поэтому в Европе им можно управлять без водительского удостоверения уже с 16 лет, а во Франции ещё раньше — с 14 лет.
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Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Футбол

PR-директор «Локомотива»: «Черданцев четыре раза сказал об оскорблениях арбитра со стороны Сёмина, хотелось бы посмотреть видео и аудио»

Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих "оскорблений". Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую.
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Донбасс: ПТУР уничтожила автомобиль ВСУ, оккупанты понесли потери

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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России

Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

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Экономика

Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»

Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
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Армия и оружие

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Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
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Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане

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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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Виктор Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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