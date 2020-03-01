Политика
Lenta.ruВ Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Отказ главы МИД Украины праздновать 9 мая назвали русофобией и цинизмом
Красная весна29 февраля в 11:47
Медведчук назвал отказ Киева праздновать День Победы цинизмом и русофобской истерией
ТАСС29 февраля в 10:51
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
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Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ
Напомним, беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа составляла 44 матча.
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Новое шоу Собчак «Док-ток» не понравилось зрителям
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
Общество
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В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
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Оценены перспективы появления бюджетных моделей Chevrolet в России
"Российская газета" провела независимое исследование, выявив отношение экспертов к вопросу возвращения автомобилей UzAuto Motors под брендом Chevrolet на рынок РФ.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
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Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
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Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
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Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
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В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
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СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины
Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
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Во Владимире насмерть сбили двоих пешеходов
Рано утром 2 марта во Владимире в районе остановки «Химзавод» сбили двоих пешеходов.