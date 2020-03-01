Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Отказ от Дня Победы на Украине вызван русофобской истерией – Медведчук

REGNUMвчера в 13:56

В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом

РИА Новостивчера в 15:10

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Lenta.ruвчера в 14:27

Медведчук назвал цинизмом и русофобской истерией отказ Киева от празднования Дня Победы

ФАНвчера в 16:28

Отказ главы МИД Украины праздновать 9 мая назвали русофобией и цинизмом

Красная весна29 февраля в 11:47

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Вести.Ru29 февраля в 11:37

Медведчук назвал отказ Киева праздновать День Победы цинизмом и русофобской истерией

ТАСС29 февраля в 10:51
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Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Lenta.ru вчера в 19:41
Технологии

Первый в 2020 году запуск с Восточного запланирован на конец апреля

Валентина Матвиенко предложила дать особый статус космодрому Восточный.
ФедералПресс 01:18
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Экономика

Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском вчера в 11:13
Политика

Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
РБК 01:50
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Шоу-бизнес

Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
RuNews24.ru 01:41
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 01:56
Футбол

Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

Напомним, беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа составляла 44 матча.
Газета.Ru 29 февраля в 14:53
Культура

Новое шоу Собчак «Док-ток» не понравилось зрителям

Live24 вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Происшествия

В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
РБК вчера в 21:12
Авто

Оценены перспективы появления бюджетных моделей Chevrolet в России

"Российская газета" провела независимое исследование, выявив отношение экспертов к вопросу возвращения автомобилей UzAuto Motors под брендом Chevrolet на рынок РФ.
Новые автомобили вчера в 10:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости 29 февраля в 05:27
Общество

Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
News.ru вчера в 07:08
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском 28 февраля в 19:33
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Происшествия

СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины

Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
ГЛАС.RU 01:38
Происшествия

Во Владимире насмерть сбили двоих пешеходов

Рано утром 2 марта во Владимире в районе остановки «Химзавод» сбили двоих пешеходов.
Губерния-33 01:00
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