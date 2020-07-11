с чего всё началось

В Раде назвали еще одно обещание, не выполненное Владимиром Зеленским. Президент отправился на дачу в Конча-Заспу, хотя не должен был пользоваться резиденциями Украины.

В Раде назвали еще одно нарушенное обещание Владимира Зеленского

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова 6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов. 916

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Шоу-бизнес Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина. 147

Происшествия Суд арестовал депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева Суд заключил под стражу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутата регионального парламента Якуба Белхороева по делу о растрате. 24

Происшествия Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. 18

Происшествия В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.

Здоровье Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад Как известно, какао-бобы обладают полезными свойствами, однако нужно во всем знать меру, заявила в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог Залина Гусова. 19

Единоборства Магомедшарипов считает Яна фаворитом в бою с Алдо на UFC 251 Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов сделал прогноз на поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо. 6

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 231