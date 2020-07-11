Политика
Дни24В Раде назвали еще одно нарушенное обещание Владимира Зеленского
В Раде назвали еще одно обещание, не выполненное Владимиром Зеленским. Президент отправился на дачу в Конча-Заспу, хотя не должен был пользоваться резиденциями Украины.
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с чего всё началось
Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович назвал еще одно нарушенное обещание президент Украины Владимира Зеленского в эфире канала «112 Украина».Lenta.ruвчера в 21:33
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Общество
В России за сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в 85 российских регионах было выявлено 6635 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 04:05
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Lenta.ru 08:07
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 09 июля в 12:43
Происшествия
Суд арестовал депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева
Суд заключил под стражу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутата регионального парламента Якуба Белхороева по делу о растрате.
ТАСС 08:10
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Здоровье
Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад
Как известно, какао-бобы обладают полезными свойствами, однако нужно во всем знать меру, заявила в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог Залина Гусова.
Live24 вчера в 07:47
Единоборства
Магомедшарипов считает Яна фаворитом в бою с Алдо на UFC 251
Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов сделал прогноз на поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings 01:50
Шоу-бизнес
Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой
Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
Политика
Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом
RT на русском 05:28
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя
Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 08 июля в 07:04
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Культовый седан автоконцерна Mercedes-Benz, S-Class, будет иметь весьма новый и современный интерьер.
Лезги газет 08 июля в 16:32
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22