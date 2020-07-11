Политика

Дни24Дни24В Раде назвали еще одно нарушенное обещание Владимира Зеленского

В Раде назвали еще одно обещание, не выполненное Владимиром Зеленским. Президент отправился на дачу в Конча-Заспу, хотя не должен был пользоваться резиденциями Украины.
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с чего всё началось
Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович назвал еще одно нарушенное обещание президент Украины Владимира Зеленского в эфире
 канала «112 Украина».
Lenta.ruвчера в 21:33

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Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского

Известиявчера в 22:12

Еще одно нарушенное обещание Зеленского назвали на Украине

Телеканал 360°вчера в 22:09

Названо новое нарушенное обещание Зеленского

РИА Новостивчера в 21:11

Названо еще одно нарушенное обещание Зеленского

Lenta.ruвчера в 21:33

Депутат Рады: Зеленский нарушил еще одно обещание

РЕН ТВвчера в 21:31

Депутат Рады напомнил Зеленскому его обещание отдать госдачи детям

Комсомольская правдавчера в 21:24

Зеленского уличили в нарушении еще одного обещания

Газета.Ruвчера в 21:40
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Общество

В России за сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса

За сутки в 85 российских регионах было выявлено 6635 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 04:05
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Lenta.ru 08:07
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Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 09 июля в 12:43
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Происшествия

Суд арестовал депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева

Суд заключил под стражу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутата регионального парламента Якуба Белхороева по делу о растрате.
ТАСС 08:10
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Политика

В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР

Накануне.Ru вчера в 01:45
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Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
Происшествия

В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу

Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

BFM.ru 07:11
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Общество

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
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Здоровье

Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад

Как известно, какао-бобы обладают полезными свойствами, однако нужно во всем знать меру, заявила в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог Залина Гусова.
Live24 вчера в 07:47
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Единоборства

Магомедшарипов считает Яна фаворитом в бою с Алдо на UFC 251

Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов сделал прогноз на поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings 01:50
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Шоу-бизнес

Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой

Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
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Политика

Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом

RT на русском 05:28
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
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Общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Автоспорт

Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя

Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 08 июля в 07:04
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Культовый седан автоконцерна Mercedes-Benz, S-Class, будет иметь весьма новый и современный интерьер.
Лезги газет 08 июля в 16:32
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» и IX созыва от Оппозиционной платформы - За жизнь, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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