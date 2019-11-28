Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью.

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В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли

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