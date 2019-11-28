Политика
Газета.RuВ Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью.
— Илья Кива, украинский политикКомсомольская правда вчера в 20:30
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Депутат ВР: Зеленский так говорит о возвращении катеров и буксира, «будто нам флот вернули»
Комсомольская правдавчера в 20:50
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