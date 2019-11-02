Политика
RT на русскомВ Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике. «На этой неделе мы имеем несколько очень серьёзных провалов во внешней политике», — говорится в заявлении Гончаренко.
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объяснил, почему не хочет общаться с российской прессой.
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Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
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Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
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Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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