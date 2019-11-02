Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике. «На этой неделе мы имеем несколько очень серьёзных провалов во внешней политике», — говорится в заявлении Гончаренко.

В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

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