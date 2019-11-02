Политика
RT на русскомВ Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике. «На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике», — говорится в заявлении Гончаренко.
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На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
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РИА Новости вчера в 18:23
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Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи с Латвией и Сербией
РИА Новости вчера в 05:49
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RT на русском вчера в 22:05
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец вчера в 05:07
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
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Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия
В СИЗО найден мертвым убийца женщины на детской площадке в Подмосковье
Daily Storm вчера в 06:44
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Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 08:57
Авто
Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.
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Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
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Дни24 31 октября в 03:55
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Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США
Газета.Ru вчера в 21:48
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
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Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
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Газета.Ru вчера в 15:00
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«Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ
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Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
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