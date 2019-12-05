Политика
Lenta.ruВ Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована в YouTube.
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Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Общество
Началось итоговое интервью Дмитрия Медведева
На шести российских телеканалах и трех радиостанциях началось итоговое интервью премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Футбол
FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) заявила, что обложка итальянской газеты Corriere dello Sport разжигает расизм.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
Принят закон об электронных трудовых книжках в России
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
Общество
Офицер ФСО угрожал оружием начальнику из-за графика отпуска
Офицер Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал начальнику табельным оружием после того, как тот поменял его график отпуска.
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Технологии
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Политика
Медведев высказался о Зеленском
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Общество
В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО
Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
Политика
Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Здоровье
Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга
Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Футбол
Комитет Госдумы рекомендовал разрешить продажу пива на стадионах
Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает "Чемпионат".
Армия и оружие
В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики
Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Кино
«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Происшествия
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
Объявлен главный цвет 2020 года
Ранее в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.