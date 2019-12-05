Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована в YouTube.
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В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Газета.Ru04:20

Зеленский обсудил будущее Донбасса с главами религиозных конфессий

РЕН ТВ00:27

В Раде обозначили сроки принятия Украины в НАТО

РИА Новостивчера в 17:17

В Раде рассказали, когда и благодаря чему Украину примут в НАТО

Life.ruвчера в 18:23

Депутат Рады уточнил, когда Украину примут в НАТО

Московский Комсомолецвчера в 17:54

Названы сроки вступления Украины в НАТО

News.ruвчера в 17:47

В раде рассказали о сроках принятия Украины в НАТО

Известиявчера в 19:32
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

REGNUM вчера в 13:27
Общество

Началось итоговое интервью Дмитрия Медведева

На шести российских телеканалах и трех радиостанциях началось итоговое интервью премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru 04:01
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Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
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Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
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Футбол

FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) заявила, что обложка итальянской газеты Corriere dello Sport разжигает расизм.
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Шоу-бизнес

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Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Ридус 03 декабря в 13:11
Общество

Принят закон об электронных трудовых книжках в России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Lenta.ru 03 декабря в 06:09
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг наушников

Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Офицер ФСО угрожал оружием начальнику из-за графика отпуска

Офицер Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал начальнику табельным оружием после того, как тот поменял его график отпуска.
Lenta.ru вчера в 21:57
Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Технологии

Для отечественного софта разработали критерии господдержки

Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
РБК 01:00
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru вчера в 09:37
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В Перми почтут память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Газета.Ru 02:14
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Дождь 04:57
Происшествия

В Омской области школьнику проломили голову во время урока

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Политика

Медведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Rambler News Service 05:01
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Общество

В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО

Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
RT на русском 03:17
Политика

Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Lenta.ru 04:16
Здоровье

Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга

Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Ugpressa.ru вчера в 07:36
Футбол

Комитет Госдумы рекомендовал разрешить продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 04:39
Армия и оружие

В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики

Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
Взгляд.ру вчера в 08:47
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Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
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«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
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Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
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Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
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Общество

Объявлен главный цвет 2020 года

Ранее в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий.
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Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru вчера в 07:19
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