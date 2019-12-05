Политика
Lenta.ruВ Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована в YouTube.
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
Сенат Чехии одобрил введение Дня памяти жертв вторжения 1968 года
День памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора предлагается отмечать 21 августа.
Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
Политика
Россию обвинили в «оглуплении» украинцев
По словам Компана, во всем якобы виновата царская Россия и СССР, которые столетиями «выхолащивали интеллектуальный потенциал украинцев».
Политика
В МИД обещают ответить на высылку российских дипломатов из Германии
Два российских дипломата из посольства в Берлине объявлены персонами нон грата.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Спорт
Российская гимнастка упала с восьмиметровой высоты в Риге
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Футбол
Моуринью получил травму после столкновения с футболистом «МЮ»
В первом тайме матча 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» наставник гостей Жозе Моуринью получил мини-травму.
Гаджеты
В России представлен смартфон Realme X2 Pro
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Политика
Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»
Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Происшествия
Взрыв газа прогремел на горнолыжном курорте в Польше
Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Экономика
Индексы Уолл-стрит растут после заявлений о скорой сделке США и Китая
Индексы фондового рынка США растут на фоне заявлений о скором завершении «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 4 декабря передает агентство Reuters.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Фигурное катание
Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная
В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
Политика
В Германии назвали главного противника НАТО
Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.
Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.