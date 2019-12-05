Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована в YouTube.

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

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