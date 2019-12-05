Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована в YouTube.
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Депутат Рады уточнил, когда Украину примут в НАТО

Московский Комсомолецвчера в 17:54

В раде рассказали о сроках принятия Украины в НАТО

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В Раде рассказали, когда и благодаря чему Украину примут в НАТО

Life.ruвчера в 18:23

Зеленский обсудил будущее Донбасса с главами религиозных конфессий

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Депутат Верховной рады рассказал, когда Украина войдет в НАТО

ФАНвчера в 17:48

Названы сроки вступления Украины в НАТО

News.ruвчера в 17:47

В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО

РИА Новостивчера в 17:17
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Политика

Сенат Чехии одобрил введение Дня памяти жертв вторжения 1968 года

День памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора предлагается отмечать 21 августа.
Говорит Москва вчера в 23:19
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
РБК вчера в 21:53
Политика

Россию обвинили в «оглуплении» украинцев

По словам Компана, во всем якобы виновата царская Россия и СССР, которые столетиями «выхолащивали интеллектуальный потенциал украинцев».
Рифей-Пермь вчера в 03:31
Политика

В МИД обещают ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Два российских дипломата из посольства в Берлине объявлены персонами нон грата.
Вести.Ru вчера в 11:55
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Спорт

Российская гимнастка упала с восьмиметровой высоты в Риге

News.ru вчера в 15:19
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Известия 01:24
Футбол

Моуринью получил травму после столкновения с футболистом «МЮ»

В первом тайме матча 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» наставник гостей Жозе Моуринью получил мини-травму.
Metaratings вчера в 16:41
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
Гаджеты

В России представлен смартфон Realme X2 Pro

RuNews24.ru вчера в 16:36
Транспорт

Между Сретенском и Читой хотят запустить поезд после ЧП с автобусом

РИА Новости 01:59
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»

Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Газета.Ru вчера в 14:05
Политика

СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Происшествия

Взрыв газа прогремел на горнолыжном курорте в Польше

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши.
Известия вчера в 17:00
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Экономика

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Российская газета вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Экономика

Индексы Уолл-стрит растут после заявлений о скорой сделке США и Китая

Индексы фондового рынка США растут на фоне заявлений о скором завершении «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 4 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 11:50
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru вчера в 05:38
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Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная

В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
РИА Новости вчера в 09:57
Политика

В Германии назвали главного противника НАТО

Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.
Lenta.ru вчера в 23:56
Экономика

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Общественное телевидение России 01:44
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
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