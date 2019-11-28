Политика
РИА НовостиВ Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью.
— Илья Кива, украинский политикКомсомольская правда вчера в 20:30
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Депутат ВР: Зеленский так говорит о возвращении катеров и буксира, «будто нам флот вернули»
Комсомольская правдавчера в 20:50
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