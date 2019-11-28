Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

«Вряд ли эта сумма станет предметом принципиальных разбирательств». Эксперт прокомментировал оценку Украиной ущерба катерам

Комсомольская правда03:40

В раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»

Известиявчера в 20:10

В Раде сравнили с «консервными банками» возвращенные Москвой корабли

РБКвчера в 22:00

«Отдали за ненадобностью»: Депутат Рады сообщил, что на самом деле вернула Россия вместо трёх судов

Царьградвчера в 21:30

В Раде рассказали о настоящей ценности вернувшихся кораблей: Консервные банки

Life.ruвчера в 21:13

В Раде сравнили возвращённые Россией корабли с консервными банками

RT на русском00:23

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

РИА Новостивчера в 20:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Вашингтон
Здоровье

Жительница Екатеринбурга отсудила полмиллиона за врачебную ошибку

News.ru 09:27
Политика

90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией

Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией — такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.
Вести.Ru 11:58
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
Общество

В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования

Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
РБК 10:36
Армия и оружие

США перебросили боевую технику к нефтяным месторождениям в Сирии

Сирийское государственное телевидение распространило информацию, согласно которой в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны ВС США сосредоточили боевую технику.
Журналистская правда 11:00
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 09:43
Музыка

Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Регион online 04:11
Общество

Матвиенко поддержала инициативу сделать 31 декабря выходным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу сделать 31 декабря выходным днем.
Вечерняя Москва 10:50
Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Московский Комсомолец 11:07
Общество

СМИ сообщили о возможном отречении Елизаветы II от престола

В течение ближайших 18 месяцев королева Великобритании Елизавета II может отказаться от престола в пользу своего старшего сына Чарльза.
Газета Кемерова 04:50
Общество

Большинство россиян считают медведя подходящим символом России

Почти две трети (65%) россиян считают медведя самым подходящим символом России.
Политика Сегодня 10:24
Общество

Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой

В чем конкретно состояло нарушение "Бузова Рест Компани", в материалах суда пока не уточняется.
РИА Новости 06:09
Культура

Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним

РИА Новости 09:42
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
РИА Новости 06:11
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
РИА Новости 11:21
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Футбол

Франциско Лима приехал в Москву и посетит матч «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Франциско Лима, который теперь тренирует с Бразилии, приехал в Москву.
Спорт-Экспресс 11:04
Экономика

Названа худшая страна Европы по финансовому благополучию

Шведская коллекторская компания Intrum, которая занимается урегулированием долгов и кредитным менеджментом, составила список лучших и худших европейских стран по финансовому благополучию.
Радио Sputnik 07:49
Политика

Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 10:14
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Lenta.ru 06:32
Экономика

Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое

Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Profinance.ru 05:59
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное