Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Вашингтон
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