Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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В Раде рассказали о настоящей ценности вернувшихся кораблей: Консервные банки

Life.ruвчера в 21:13

В Раде сравнили возвращённые Россией корабли с консервными банками

RT на русском00:23

В Раде сравнили с «консервными банками» возвращенные Москвой корабли

РБКвчера в 22:00

«Отдали за ненадобностью»: Депутат Рады сообщил, что на самом деле вернула Россия вместо трёх судов

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«Вряд ли эта сумма станет предметом принципиальных разбирательств». Эксперт прокомментировал оценку Украиной ущерба катерам

Комсомольская правда03:40

В раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»

Известиявчера в 20:10

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

РИА Новостивчера в 20:08
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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

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Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом

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Аргументы и Факты вчера в 06:07
Футбол

Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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На конференции по термоядерной энергии в Лешане Дуань Сюру, глава Юго-западного института физики, сказал, что устройство может быть запущено так скоро, поскольку с июня в процессе монтажных работ не возникало проблем.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
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Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
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Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД

Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
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Космос

Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
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«Мегафон» запустил логистическую платформу

«Мегафон» запустил интернет-платформу организации грузоперевозок «Мегафон Карго», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
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ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар»

Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
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Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве

На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Ведомости вчера в 21:10
Общество

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Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
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Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
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В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
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Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
RT на русском 03:16
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Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
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