Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка. Участниками потасовки стали депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик и представитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, сообщает ТАСС.
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В Раде нового созыва произошла первая драка

Газета.Ru08:38

В раде нового созыва произошла первая стычка

Известия08:24

Видео: в Раде нового созыва произошла первая драка депутатов

РЕН ТВ07:47

В Раде нового созыва произошла первая драка

Взгляд.ру07:58

В Раде нового созыва произошла первая драка

Вести.Ru07:56

В Верховной Раде произошла первая драка депутатов нового созыва

Lenta.ru08:01

В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов

ТАСС07:37
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"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
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