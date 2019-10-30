Политика
Газета.RuВ Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка. Участниками потасовки стали депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик и представитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, сообщает ТАСС.
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Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
В Ярославле дети в детском саду избили девочку
Весьма вчера в 16:06
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Политика
Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Коммерсантъ 08:35
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Шоу-бизнес
Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
News.ru 08:27
Политика
Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Армия и оружие
Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ
Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО, а также скрытный подход к восточному побережью США.
Газета.Ru 09:17
Наука
Фронтир нейронаук: на мармозетках смоделировали синдром Ретта
Исследователи из японского института RIKEN создали мармозеток с моделью синдрома Ретта, о чем и сообщили на прошлой неделе в Чикаго.
Индикатор вчера в 11:18
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Футбол
«Локомотив» намерен приобрести защитника «Крыльев Советов» Чернова
Чернов перешел в «Крылья Советов» из ЦСКА прошлым летом за 500 тысяч евро. Контракт защитника с самарским клубом рассчитан на три года.
ODDS.ru 06:58
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru вчера в 16:20
Экономика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru вчера в 08:06
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
Комсомольская правда вчера в 19:05
Наука
Человеческий мозг может распознать музыку за 100 миллисекунд
Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, насколько быстро мозг реагирует на знакомую музыку.
Индикатор 06:00
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Музыка
Джон Ледженд запишет «Baby, It’s Cold Outside» с новыми словами
ИА InterMedia 05:48
Армия и оружие
Две ракеты упали на военную базу США в Ираке
«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.
ФАН 28 октября в 19:02
Политика
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:16
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31