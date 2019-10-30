На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН. Видео с потасовкой опубликовал телеканал Newsone на своем канале в YouTube.

В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами

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