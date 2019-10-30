Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде девятого созыва произошла первая потасовка после обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
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В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами

РБК10:54

В Верховной Раде произошла первая драка депутатов нового созыва

Lenta.ru08:01

В раде нового созыва произошла первая стычка

Известия08:24

В Верховной раде нового созыва произошла первая драка

Газета.Ru11:13

В Раде нового созыва произошла первая драка

Вести.Ru07:56

Видео: в Раде нового созыва произошла первая драка депутатов

РЕН ТВ07:47

В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов

ТАСС07:37
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Политика

Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Финансы

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Экономика

Увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

Что еще известно: В мониторинге говорится, что импортозамещение и резкое увеличение экспорта стали главными целями аграрной политики последних лет.
Snob.ru 06:53
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Футбол

Зенит — Томь 4:0

RT на русском 14:48
Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Известия 13:27
Общество

Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами

В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
РБК 05:25
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Футбол

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат вчера в 12:34
Футбол

«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?

«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Все про Спорт ру вчера в 12:06
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Энергетика

Молдавия подпишет контракт с «Газпромом» в ближайшее время, заявил Додон

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.
РИА Новости 15:18
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня вчера в 08:23
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
Здоровье

Врач объяснил полезность тыквы для 80% россиян

Профиль 05:53
Технологии

«Неудаляемый» троян xHelper заразил 45 000 устройств на Android

Вредонос xHelper впервые был замечен специалистами еще весной текущего года, но первый подробный отчет о проблеме появился в августе, когда эксперты Malwarebytes сообщили, что малварь заразила уже 35 000 устройств.
Хакер Online 04:35
Единоборства

UFC занимается организацией боя Нурмагомедова с Фергюсоном

News.ru 07:55
Здоровье

Врач назвала причины головной боли по утрам

Американский врач назвала факторы, которые чаще всего приводят к головной боли по утрам.
ФАН 09:33
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В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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