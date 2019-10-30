Политика
Взгляд.руВ Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде девятого созыва произошла первая потасовка после обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика
Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Финансы
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Экономика
Увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России
Что еще известно: В мониторинге говорится, что импортозамещение и резкое увеличение экспорта стали главными целями аграрной политики последних лет.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Футбол
Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?
«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Энергетика
Молдавия подпишет контракт с «Газпромом» в ближайшее время, заявил Додон
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Технологии
«Неудаляемый» троян xHelper заразил 45 000 устройств на Android
Вредонос xHelper впервые был замечен специалистами еще весной текущего года, но первый подробный отчет о проблеме появился в августе, когда эксперты Malwarebytes сообщили, что малварь заразила уже 35 000 устройств.
Здоровье
Врач назвала причины головной боли по утрам
Американский врач назвала факторы, которые чаще всего приводят к головной боли по утрам.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.