с чего всё началось

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины. Документ зарегистрировали в электронной системе украинского парламента представители фракции «Слуга народа», сообщение об этом опубликовано на сайте Рады.

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

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