Политика
REGNUMПоправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины. Документ зарегистрировали в электронной системе украинского парламента представители фракции «Слуга народа», сообщение об этом опубликовано на сайте Рады.
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с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы украинского парламента.Коммерсантъ10 декабря в 16:49
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Депутат «Слуги народа» назвал срок принятия нового закона об особом статусе Донбасса
ИА Новороссиявчера в 13:02
В Киеве заявили, что Рада продлит закон об особом статусе Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 05:22
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