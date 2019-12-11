Политика

REGNUMREGNUMПоправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины. Документ зарегистрировали в электронной системе украинского парламента представители фракции «Слуга народа», сообщение об этом опубликовано на сайте Рады.
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с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы
 украинского парламента.
Коммерсантъ10 декабря в 16:49

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Известия10 декабря в 16:13
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