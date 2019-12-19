Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа

В случае прекращения транзита российского газа потери экономики Украины составят около двух процентов ВВП. Такие подсчеты привел депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось
В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире
 телеканала «Россия 1».
РБК01:16

Подробнее о событии

В Раде подсчитали потери ВВП Украины в случае отказа от транзита газа

Газета.Ruвчера в 23:31

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

РБК01:16

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

RT на русскомвчера в 23:40

Эксперт оценил реальные потери ВВП Украины в случае прекращения транзита российского газа

ФАН12:58

В раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

Известиявчера в 23:09

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

РИА Новостивчера в 19:46

Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

Вести.Ruвчера в 14:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Политика

Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными

Заседание до сих пор продолжается.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Армия и оружие

Украинских военных подготовят к уличным боям

В следующем году генштаб вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.
Взгляд.ру вчера в 12:46
Политика

Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине

«Следущий раунд трёхсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 06:21
Экономика

«Роснефть» сменила несколько вице-президентов

Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.
Коммерсантъ 12:37
Общество

В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей

В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав.
Известия 11:09
Игры

Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

REGNUM 12:34
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала Собчак о своих гонорарах и одержимости Фадеевым

Ксению Собчак очень удивило, что Закирова, как и Ольга Серябкина, подписали контракт с продюсером, не читая документ.
Вечерняя Москва вчера в 05:39
Гаджеты

Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе

Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
RuNews24.ru 13:32
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Общество

Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности

Эксперт не исключает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами.
Взгляд.ру 13:20
Политика

Комитет сената США одобрил антироссийские «санкции из ада»

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против России.
НТВ вчера в 12:23
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
ТАСС 12:43
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Политика

Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии

Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
REGNUM 06:13
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 10:44
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс вчера в 10:40
Политика

На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows

На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Live24 вчера в 03:55
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика

Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Lenta.ru 05:41
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Политика

Путин рассказал об убитом в Германии Зелимхане Хангошвили

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из немецкого издания Der Spiegel на пресс-конференции 19 декабря, рассказал об убитом в Германии гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили.
Российская газета 07:07
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 02:02
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Gazeta.SPb вчера в 08:54
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное