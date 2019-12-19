Политика
ИзвестияВ Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин.
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с чего всё началось
Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год, — отметил депутат в эфире телеканала «Россия 1».News.ruвчера в 20:44
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