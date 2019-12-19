Политика

ИзвестияИзвестияВ Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин.
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с чего всё началось
Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год, — отметил
 депутат в эфире телеканала «Россия 1».
News.ruвчера в 20:44

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В Раде назвали возможные потери ВВП при прекращении транзита из России

RT на русскомвчера в 23:40

Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

Вести.Ruвчера в 14:09

В Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

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В Раде подсчитали потери Украины в случае прекращения транзита российского газа

ФАНвчера в 22:03

Потери Украины при отказе от транзита газа назвали в Раде

News.ruвчера в 20:44

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

РИА Новостивчера в 19:46

В Раде подсчитали потери ВВП Украины в случае отказа от транзита газа

Газета.Ruвчера в 23:31
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США

Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты не препятствовать в выдаче виз дипломатам из других стран, прибывающим на мероприятия ОНН.
РБК вчера в 18:46
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Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa вчера в 07:11
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Свободная Пресса вчера в 23:35
Общество

Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа

Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Украина.ру вчера в 05:46
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Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
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А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова

Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.
РБК вчера в 22:16
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС вчера в 16:00
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На Марсе найден обломок неопознанного корабля

Южный Федеральный 17 декабря в 20:23
Экономика

Россиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Lenta.ru вчера в 12:17
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В России официально ввели электронные трудовые книжки

Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Регион 29 17 декабря в 07:18
Футбол

ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре

ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 07:45
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В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv вчера в 06:30
Футбол

«Ювентус» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" переиграл "Сампдорию" в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:13
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк собралась замуж

Популярная телеведущая поделилась радостной новостью. Ангелина Вовк в скором времени планирует выйти замуж.
Рамблер 17 декабря в 05:45
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала

Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
StarHit.ru вчера в 18:40
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При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

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Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Согласно документу, санкции вводятся против нового российского госдолга, против банков, которые были замешаны во вмешательстве в выборы в других странах.
Ореанда-Новости вчера в 12:31
Экономика

Utair заявила об очередной отсрочке выплаты процентов по кредитам

В середине ноября глава Сбербанка (Utair должна банку 17,4 млрд руб.) Герман Греф заявил, что не имеет намерения обанкротить авиакомпанию.
РБК вчера в 10:32
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В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru вчера в 11:37
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Стала известна причина расставания Ольги Бузовой и Олега Майами

Об интрижке Ольги Бузовой и Олега Майами стало известно несколько месяцев назад, когда двух артистов заметили во время поцелуев во время их свидания.
Bimru.ru 17 декабря в 10:16
Общество

Раскрыта причина введения 120-тысячных штрафов для работающих пенсионеров

Введение крупных денежных штрафов для работающих пенсионеров в РФ не обусловлено необходимостью «залатать дыры» в бюджете за счет пожилых граждан, а имеет совсем иные причины.
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Религия

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 вчера в 16:05
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Авто

Новый Kia Optima стал полноприводным

Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
Новые автомобили 17 декабря в 05:31
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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
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