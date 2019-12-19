с чего всё началось

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин.

В Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

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