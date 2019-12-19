Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаВ Раде подсчитали потери ВВП Украины от закрытия транзита газа

В случае прекращения транзита российского газа потери экономики Украины составят около 2$ ВВП, что равно $2,3 млрд.
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с чего всё началось
В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире
 телеканала «Россия 1».
РБК01:16

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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

РБК01:16

В Раде подсчитали потери ВВП в случае остановки транзита газа

Московский Комсомолец02:07

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

РИА Новостивчера в 19:46

В Раде подсчитали потери ВВП Украины в случае отказа от транзита газа

Газета.Ruвчера в 23:31

В раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

Известиявчера в 23:09

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

RT на русскомвчера в 23:40

Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

Вести.Ruвчера в 14:09
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Политика

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

Коммерсантъ 04:07
Политика

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

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Ведомости вчера в 21:05
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
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Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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REGNUM 04:22
Происшествия

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Lenta.ru вчера в 14:22
Общество

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Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Политика

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Lenta.ru 02:27
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Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
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Армия и оружие

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Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Футбол

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Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Происшествия

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Вести.Ru 03:46
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Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
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Культура

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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
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Траньков сравнил конфликт Тутберидзе и Тарасовой со скандалом в США

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Газета.Ru 03:46
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

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