Политика
Русская ПланетаВ Раде подсчитали потери ВВП Украины от закрытия транзита газа
В случае прекращения транзита российского газа потери экономики Украины составят около 2$ ВВП, что равно $2,3 млрд.
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Политика
В Москве началась большая пресс-конференция Путина
Политика
Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу
Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Религия
Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова случайно показала фото Яны Рудковской без фотошопа
Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фотомодель Наталья Водянова показали в своих микроблогах одно и то же совместное фото.
Политика
В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу
В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Политика
Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря
Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан.
Фигурное катание
Траньков сравнил конфликт Тутберидзе и Тарасовой со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".