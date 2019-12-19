с чего всё началось

В случае прекращения транзита российского газа потери экономики Украины составят около 2$ ВВП, что равно $2,3 млрд.

Политика Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

Религия Жителям России запретили шить и ругать детей Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.

Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Политика В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Политика В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2» США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Политика Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.