Политика
РБКВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа
В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
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Политика
Путин не стал давать характеристику Зеленскому
Президент России Владимир Путин не стал говорить, что думает про президента Украины Владимира Зеленского после первой встречи.
Политика
Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы и вспомнил опыт КГБ
Президент России Владимир Путин рассказал, что Россия уже проходили чистки в правоохранительных органах и заявил, что лучше этого не повторять.
Политика
Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Здоровье
Володин призвал посчитать среднюю зарплату рядовых врачей
Посчитать среднюю заработную плату медицинских работников призвал председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в ходе заседания совета законодателей, 18 декабря передает радиостанция «Эхо Москвы».
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Политика
Путин признал, что Россия гордится советским прошлым
Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Футбол
Сборная России сохранила 38 место в мировом рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу заняла 38 место в рейтинге ФИФА.
Политика
Путин высказался о мусорной проблеме в Ленобласти
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста из Ленобласти, который спросил про мусорную проблему в регионе.
Общество
Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей
«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Армия и оружие
Авианосец «Шаньдун» передан армии Китая
Второй китайский авианосец "Шаньдун" передан на вооружение ВМС Национально-освободительной армии Китая. Об этом сообщает "Жэньминь жибао".
Политика
Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем
Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем, который создает условия для продвижения во всех областях.
Спорт
Путин: ВАДА не запретило проводить международные соревнования в России
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции выразил надежду, что международные соревнования не перенесут из России из-за решения Всемирного антидопингового агентства.
Политика
«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии
Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Авто
Новый кроссовер Luxgen URX появился в продаже
Компания Luxgen запускает продажи нового флагманского кроссовера URX.
Армия и оружие
Лукашенко беспокоит нарастание военной мощи вокруг Белоруссии
Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах, передает ТАСС.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Общество
В России ожидается резкое сокращение производства шампанского
Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.