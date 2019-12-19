Политика
РБКВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа
В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
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Политика
Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных
Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Политика
Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства
В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин: новая пенсионная реформа не готовится
Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается.
Политика
Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем
В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Шоу-бизнес
Фадеев высказался об отказе Пугачевой петь на «огоньках»
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Политика
Путин назвал самые сложные моменты своего президентства
Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
Армия и оружие
Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю
Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Политика
Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальное потепление напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, Россия постарается минимизировать последствия.
Политика
Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России
Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Происшествия
«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд
Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
Политика
Путин выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов.
Происшествия
В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына
Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA
Происшествия
Петербург потерял из-за шторма сотни деревьев
Еще утром 19 декабря в ведомстве сообщали о 86 упавших деревьях. Рекордсменом оказался Красносельский район, который потерял 78 деревьев.
Политика
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Как отметит 75-летие Анастасия Вертинская
Сегодня день рождения отмечает одна из самых красивых и загадочных актрис советского кино. Анастасии Вертинской исполняется 75 лет.
Политика
Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности
Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение.
Общество
Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова
Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.
Политика
Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины
Президент России Владимир Путин считает, что работу в первичном звене здравоохранения надо выводить на более высокий уровень, прежде всего, для детей.
Политика
Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Единоборства
Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
Политика
Путин призвал избегать расширительного толкования закона об иноагентах
В отношении закона об иностранных агентах необходимо избегать расширительного толкования, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.