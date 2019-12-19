Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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Потери Украины при отказе от транзита газа назвали в Раде

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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

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