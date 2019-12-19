Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год, — отметил
 депутат в эфире телеканала «Россия 1».
News.ruвчера в 20:44

Подробнее о событии

В Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа

Комсомольская правда00:06

В Раде оценили потери экономики Украины в случае прекращения транзита газа

REGNUM00:05

Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

Вести.Ruвчера в 14:09

В Раде подсчитали потери ВВП Украины в случае отказа от транзита газа

Газета.Ruвчера в 23:31

В Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

Известиявчера в 23:09

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

РИА Новостивчера в 19:46

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

RT на русскомвчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Lenta.ru вчера в 20:47
Армия и оружие

В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Известия 17 декабря в 18:11
Политика

Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза.
Политическая Экспертиза вчера в 04:19
Футбол

«Ювентус» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" переиграл "Сампдорию" в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили 16 декабря в 23:54
Экономика

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины.
Газета.Ru вчера в 09:54
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 19 декабря.
Известия вчера в 23:37
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Культура

Краевые власти раскрыли проектировщика новой сцены оперного театра

Краевой минкульт раскрыл данные о проектировщике нового здания оперы и балета.
Коммерсантъ Пермь вчера в 13:01
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

RT на русском вчера в 10:26
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 14:23
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Здоровье

Сергей Носов поручил министрам лично пересчитать постельное белье в Магаданской больнице

Как сообщалось в тексте, больница остро нуждается в постельном белье.
MagadanMedia.ru вчера в 23:27
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
Футбол

ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре

ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних

Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
РИА Новости 16 декабря в 04:41
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском 17 декабря в 21:59
Происшествия

При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

REGNUM вчера в 21:39
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости 17 декабря в 21:13
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0

Российская газета вчера в 16:17
Футбол

Марадона назвал лучшего футболиста в истории

Матч ТВ вчера в 08:40
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru 17 декабря в 23:31
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Телепорт вчера в 18:35
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru вчера в 09:50
Финансы

Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия

В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали

В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:45
Армия и оружие

Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю

Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
ТАСС 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное