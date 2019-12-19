Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире
 телеканала «Россия 1».
РБК01:16

Подробнее о событии

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

РБК01:16

Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

Вести.Ruвчера в 14:09

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

RT на русскомвчера в 23:40

В Раде подсчитали потери ВВП Украины в случае отказа от транзита газа

Газета.Ruвчера в 23:31

В Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

Известиявчера в 23:09

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

РИА Новостивчера в 19:46

В Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа

Комсомольская правда00:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Армия и оружие

Сирийская армия отразила нападение боевиков в Идлибе

Сирийская правительственная армия подверглась нападению боевиков в Идлибе.
Национальная служба новостей вчера в 15:48
Спорт

В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер захотел пересмотреть дела оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Lenta.ru вчера в 15:16
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Суд выставил на продажу квартиру Киркорова из-за долгов

REGNUM 00:35
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Здоровье

Евгений Савченко принял проект «Управление здоровьем» в Белгороде

Глава региона Евгений Савченко принял проект «Управление здоровьем» в областном центре.
Валуйская звезда 01:15
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
КиноПоиск вчера в 03:10
Здоровье

В Свободном планируется строительство большой поликлиники

ИА Порт Амур вчера в 06:33
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Вести.Ru 17 декабря в 10:44
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК вчера в 01:40
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
РИА Новости вчера в 12:02
Политика

Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден и большинство кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии поддержали голосование палаты представителей в поддержку импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Известия 01:15
Общество

Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%

Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:44
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны еще четверо подозреваемых

32-летний Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации.
Вести.Ru вчера в 04:45
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
РИА Новости 00:39
Авто

Volkswagen рассказал о новинках для России в 2020 году

Компания Volkswagen планирует привезти в Россию в следующем году три новых автомобиля.
AutoNews вчера в 07:55
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
Общество

Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово

Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Известия вчера в 12:15
Кино

Названы лучшие фильмы и сериалы 2019 года, по мнению россиян

Среда24 вчера в 23:31
Здоровье

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Армия и оружие

Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей

Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
ТАСС 00:43
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 05:39
Армия и оружие

Опубликованы кадры запуска ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ

Дальность - 300 км. Сообщается, что BrahMos в сочетании с высокими характеристиками истребителя Су-30МКИ позволят индийским военно-воздушным силам наносить высокоточные удары на большие расстояния в любых погодных условиях по любым целям в море или на суше как днем, так и ночью.
Российская газета вчера в 05:04
Транспорт

Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака

Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Интерфакс 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное