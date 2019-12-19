Политика
РИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила нападение боевиков в Идлибе
Сирийская правительственная армия подверглась нападению боевиков в Идлибе.
Спорт
В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер захотел пересмотреть дела оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Здоровье
Евгений Савченко принял проект «Управление здоровьем» в Белгороде
Глава региона Евгений Савченко принял проект «Управление здоровьем» в областном центре.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Кино
Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь
После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
Здоровье
В Свободном планируется строительство большой поликлиники
Общество
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
Политика
Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден и большинство кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии поддержали голосование палаты представителей в поддержку импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Общество
Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%
Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще четверо подозреваемых
32-летний Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
Авто
Volkswagen рассказал о новинках для России в 2020 году
Компания Volkswagen планирует привезти в Россию в следующем году три новых автомобиля.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Кино
Названы лучшие фильмы и сериалы 2019 года, по мнению россиян
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Армия и оружие
Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей
Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Опубликованы кадры запуска ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ
Дальность - 300 км. Сообщается, что BrahMos в сочетании с высокими характеристиками истребителя Су-30МКИ позволят индийским военно-воздушным силам наносить высокоточные удары на большие расстояния в любых погодных условиях по любым целям в море или на суше как днем, так и ночью.
Транспорт
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.