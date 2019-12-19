с чего всё началось

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Политика Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.

Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Происшествия СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии Как отмечается, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ИК-2 УФСИН по Калмыкии, создал на территории колонии террористическое сообщество.

Экономика Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Армия и оружие США завладели частотами С-400 в Сирии США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm Роскомнадзор заблокировал по требованию Мосгорсуда популярный российский сайт о сериалах LostFilm.

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Общество Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.

Кино Васильев появится в новом сезоне «Сватов» Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.