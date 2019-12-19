Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире
 телеканала «Россия 1».
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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

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В Раде подсчитали потери ВВП в случае остановки транзита газа

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В Раде подсчитали потери ВВП Украины в случае отказа от транзита газа

Газета.Ruвчера в 23:31

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

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В раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

РИА Новостивчера в 19:46

Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

Вести.Ruвчера в 14:09
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Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа

В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
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Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
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Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы

Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
URA.Ru 01:50
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Lenta.ru вчера в 14:22
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На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
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СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Происшествия

СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

Как отмечается, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ИК-2 УФСИН по Калмыкии, создал на территории колонии террористическое сообщество.
RT на русском вчера в 06:34
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru 17 декабря в 13:12
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК вчера в 10:47
Политика

Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
Известия вчера в 06:58
Происшествия

На Народной улице сбили 5-летнюю девочку, водитель скрылся

Авария случилась во дворе дома 1 по Народной улице около 19:00 в среду, 18 декабря. Тут автомобиль ВАЗ сбил 5-летнюю девочку.
Петербургский дневник 01:04
Общество

В МЧС рассказали, сколько деревьев в Петербурге повалил ночной шторм

Ночью в четверг, 19 декабря, спасатели Санкт-Петербурга 67 раз привлекались к ликвидации последствий шторма.
Петербургский дневник 01:13
Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Lenta.ru вчера в 05:22
Общество

Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП

Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Коммерсантъ 01:59
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

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Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm

Роскомнадзор заблокировал по требованию Мосгорсуда популярный российский сайт о сериалах LostFilm.
Афиша Daily вчера в 07:41
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru вчера в 09:50
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

REGNUM 17 декабря в 19:58
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

Pravda.Ru 01:42
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Экономика

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM 02:13
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.
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Общество

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В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
РБК 00:00
Кино

Васильев появится в новом сезоне «Сватов»

Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
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Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Происшествия

В ЧВК не обошлось без ГРУ

Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
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