с чего всё началось

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.

Происшествия При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.

Политика РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Политика Украинцам запретят выезд в Россию без загранпаспорта Правительство Украины с 1 марта 2020 года запретит своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам.

Шоу-бизнес Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Политика ЕС продлил секторальные санкции против России Вопрос продления санкций против России обсуждался на заседании Евросовета 12 декабря, так как в январе 2020 года истекает срок экономических санкций Евросоюза против России.

Шоу-бизнес Софья Эрнст подтвердила беременность Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».

Политика Путин: «Донбасс порожняк не гонит» Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Авто В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.