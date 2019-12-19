Политика
РИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Политика
РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Политика
Украинцам запретят выезд в Россию без загранпаспорта
Правительство Украины с 1 марта 2020 года запретит своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
В Steam началась зимняя распродажа
Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
Шоу-бизнес
Мама Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы
По данным УФССП по Москве, мама Заворотнюк задолжала почти 50 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Политика
Большая пресс-конференция Путина завершена
Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
Происшествия
Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой
Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Гаджеты
Корпорация Apple стала рекордсменом на рынке смартфонов по прибыли
Корпорация Apple из США достигла рекордных показателей на рынке смартфонов по прибыли в третьем квартале.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
ЕС продлил секторальные санкции против России
Вопрос продления санкций против России обсуждался на заседании Евросовета 12 декабря, так как в январе 2020 года истекает срок экономических санкций Евросоюза против России.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Политика
Путин: «Донбасс порожняк не гонит»
Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Авто
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Происшествия
В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек
В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Общество
Путин рассказал об уголовных делах из-за задержания Голунова
Из-за задержания спецкора «Медузы» Ивана Голунова возбудили уголовные дела в отношении пятерых полицейских, рассказал президент Владимир Путин.
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.