Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
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В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире
 телеканала «Россия 1».
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