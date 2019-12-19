с чего всё началось

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

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Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".