Политика

ИзвестияИзвестияВ раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году и начавшегося вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Тогда жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Читать в источнике
Комментировать134
с чего всё началось

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
ТАСС09:06

Подробнее о событии

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

РИА Новости10:13

Депутат Рады рассказал о желании «швырнуть» в Москву атомную бомбу

Московский Комсомолец09:59

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

RT на русском09:13

В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Известия09:33

Депутат партии Зеленского заявил о желании сбросить на Москву атомную бомбу

REGNUM09:15

На Украине пожалели о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву

Lenta.ru09:51

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

ТАСС09:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Общество

В Петербурге начались испытания подводной лодки «Волхов»

Известия 08:34
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Киберспорт

Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020

Арсений ceh9 Триноженко не смог сдержать эмоций после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
CyberSport.ru 02:52
Происшествия

В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
RT на русском 10:09
Футбол

Мхитарян рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и «Анжи»

Чемпионат 06:00
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
Технологии

Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует

Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
iXBT.com 03:29
Общество

Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

Как рассказал атаман Геннадий Ковалев, приказ разослали по всем казачьим организациям.
ТагилСити.ру 10:22
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Космос

Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе

Телеканал 360° 28 февраля в 03:29
Биатлон

Шипулин отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в Instagram отреагировал на информацию адвоката российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 11:02
Футбол

Гол Кокорина в дебютном матче не помог «Сочи» набрать очки

Набрав 28 очков, «Арсенал» Игоря Черевченко укрепился в топ-6 команд лиги по итогам 20-ти туров.
REGNUM вчера в 12:59
Общество

В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться в России в третьем квартале 2020 года.
Рифей-Пермь 01:35
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции

В Государственную думу поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России.
RT на русском 08:22
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
Происшествия

Стали известны имена пострадавших в московской сауне

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.
Известия 28 февраля в 14:11
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Авто

Nissan сокращает выпуск машин в РФ

В 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей.
Коммерсантъ 10:21
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Lenta.ru 10:03
Футбол

Клопп: если люди хотят винить Ловрена в поражении «Ливерпуля», я не могу им помочь

Если люди хотят винить Ловрена в поражении, то я не могу им помочь. Перед Деяном стояла серьёзная задача противостоять Трою Дини.
Чемпионат 08:57
Здоровье

Китайский кинопрокат терпит финансовые убытки из-за коронавируса

Источники Variety сообщают, что из-за вспышки коронавируса кинопрокат в Китае за последние пару месяцев мог потерять больше 214 млн долларов.
Игромания.ру 10:39
Киберспорт

Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant

Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
CyberSport.ru 04:35
Происшествия

В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

RT на русском вчера в 15:50
Происшествия

Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве

Москва 24 вчера в 14:10
Общество

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве

"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное