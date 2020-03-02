Политика

RT на русскомRT на русскомВ Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в верхнем и нижнем пределах зарплат.
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Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
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Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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