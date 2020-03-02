Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

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