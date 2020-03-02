Политика
RT на русскомВ Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
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Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Происшествия
В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Политика
Украинцев обязали въезжать в Россию по загранпаспорту
Граждане Украины с 1 марта могут пересечь границу с Россией только по заграничному паспорту.
Армия и оружие
Турция сбила два сирийских самолета
Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Общество
Эксперт рассказала, что еще убивает, как сухой лед
По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Хоккей
КХЛ утвердила изменение потолка зарплат
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в верхнем и нижнем пределах зарплат.
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила на себя новое лицо
Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
Армия и оружие
В Белоруссию приглашены британские морпехи
Политика
Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания в понедельник доставлен в одну из больниц Сочи.
Происшествия
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты новосибирской "Сибири" обыграли в гостях екатеринбургский "Автомобилист" в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.