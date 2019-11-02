Депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что президенту Украины Владимир Зеленский придерживается пассивной позиции в международных делах. По его словам, глава государства имеет множество "серьезных провалов".

В Раде перечислили провалы Зеленского во внешней политике

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