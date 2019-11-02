Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике. «На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике», — говорится в заявлении Гончаренко.

В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Политика Корбин обвинил Трампа в попытке вмешаться в британские выборы Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 12 декабря, убежден лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Происшествия Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Политика В Латвии запретили въезд для Григория Лепса Власти Латвии запретили для российского певца Григория Лепса въезд в страну.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Происшествия Пассажиры экстренно севшего SSJ-100 в Тюмени прибыли в Петербург Лайнер, на борту которого были пассажиры экстренно севшего в Тюмени SSJ-100, прилетел в Санкт-Петербург.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Футбол Суарес, де Йонг и Семеду не сыграют против «Леванте» Игроки «Барселоны» Луис Суарес, Френки де Йонг и Нелсон Семеду не примут участие в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Хоккей Гусев не сыграет с «Филадельфией», он пропустит второй матч подряд Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Филадельфией Флайерз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Стейн.

Футбол Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.

Экономика Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Политика Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя "укротителем гадюшника".

Здоровье Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Малахова на дуэль и пообещал «нокаутировать» Никита Джигурда в своём Instagram опубликовал запись, в которой говорится, что он вызывает на дуэль Андрея Малахова.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Здоровье Российской медицине нужна реанимация – припарки уже не помогут Участившиеся новости о скандалах в сфере медицины говорят о том, что проблемы системны, считает политолог Георгий Бовт.

Финансы Госдолг США установил новый рекорд Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Киберспорт В Dota 2 добавили быстрый поиск игры Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.