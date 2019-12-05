Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук. Политик рассказала, что Лерос нецензурно выразился о ней в чате, после чего она попросила его прийти и извиниться.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

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