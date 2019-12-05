Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук. Политик рассказала, что Лерос нецензурно выразился о ней в чате, после чего она попросила его прийти и извиниться.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

В Верховной раде подрались два депутата из партии «Слуга народа»

Газета.Ru12:10

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

РИА Новости08:32

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

РБК09:07

Депутаты устроили перепалку в Раде из-за женщины

RT на русском08:58

Депутаты Верховной рады подрались

Телеканал 360°09:13

Депутаты Верховной рады подрались из-за женщины

Известия08:06

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Сябитова отомстила Гузеевой за годы унижений на «Давай поженимся»

Infox.ru 15:35
Шоу-бизнес

Отец Фриске сообщил, что Шепелев лжёт об умершей Жанне и сыне Платоне

Часть заявлений прямо свидетельствовали о том, что умершая Фриске имела с отцом «тяжелейшие отношения» и разговаривала с тем не чаще, чем раз в полгода.
HotGeo 14:18
Здоровье

Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Модернизацию системы онкологической помощи в среду, 4 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с экспертами.
Вечерняя Москва вчера в 10:01
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Фигурное катание

Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы в Финале ГП

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 14:54
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Наука

Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками

Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
N+1 05:33
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Политика

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Ведомости 12:01
Наука

Частое окрашивание волос может привести к раку

Слово и Дело вчера в 11:40
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе возросло

Газета.Ru 14:07
Кино

Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези «Последний богатырь»

Компания Disney эксклюзивно опубликовала трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь", которое получило подзаголовок "Корень зла", в социальной сети "Одноклассники".
Российская газета 10:18
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Происшествия

Два троллейбуса обстреляли в центре Петрозаводска

Окна в двух троллейбусах прострелили неизвестные на проспекте Ленина.
ИА Республика 13:00
Футбол

Гол экс-полузащитника «Зенита» принес «Парме» победу над «Фрозиноне»

Эрнани в 2017 году выступал за российский «Зенит». Таким образом «Парма» вышла в 1/8 финала соревнований.
ProstoProSport 14:05
Политика

В конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Дождь 10:06
Политика

Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу»

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости 15:43
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Газета.Ru 10:32
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Политика

Медведев пообещал не закрывать YouTube

«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Коммерсантъ 04:44
Общество

Суд закрыл сафари-парк «Тайган»

РИА Новости Крым 10:16
Происшествия

В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин

В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Известия 07:08
Экономика

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Российская газета вчера в 05:26
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Политика

Песков прокомментировал дело Егора Жукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
РИА Новости 13:55
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости вчера в 04:07
Гаджеты

Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 865

ГЛАС.RU 00:38
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем

Подмосковье Сегодня 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное