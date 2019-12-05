Политика
РИА НовостиВ Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук. Политик рассказала, что Лерос нецензурно выразился о ней в чате, после чего она попросила его прийти и извиниться.
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Шоу-бизнес
Отец Фриске сообщил, что Шепелев лжёт об умершей Жанне и сыне Платоне
Часть заявлений прямо свидетельствовали о том, что умершая Фриске имела с отцом «тяжелейшие отношения» и разговаривала с тем не чаще, чем раз в полгода.
Здоровье
Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи
Модернизацию системы онкологической помощи в среду, 4 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с экспертами.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы в Финале ГП
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Наука
Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками
Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Наука
Частое окрашивание волос может привести к раку
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Кино
Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези «Последний богатырь»
Компания Disney эксклюзивно опубликовала трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь", которое получило подзаголовок "Корень зла", в социальной сети "Одноклассники".
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Происшествия
Два троллейбуса обстреляли в центре Петрозаводска
Окна в двух троллейбусах прострелили неизвестные на проспекте Ленина.
Футбол
Гол экс-полузащитника «Зенита» принес «Парме» победу над «Фрозиноне»
Эрнани в 2017 году выступал за российский «Зенит». Таким образом «Парма» вышла в 1/8 финала соревнований.
Политика
В конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Политика
Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу»
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
Медведев пообещал не закрывать YouTube
«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Общество
Суд закрыл сафари-парк «Тайган»
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Политика
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Шоу-бизнес