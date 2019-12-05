Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук. Политик рассказала, что Лерос нецензурно выразился о ней в чате, после чего она попросила его прийти и извиниться.
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В Верховной раде подрались два депутата из партии «Слуга народа»

Газета.Ru12:10

Депутаты Верховной рады подрались

Телеканал 360°09:13

Депутаты Верховной рады подрались из-за женщины

Известия08:06

Депутаты устроили перепалку в Раде из-за женщины

RT на русском08:58

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

РИА Новости08:32

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

РБК09:07

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru06:59
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Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
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Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН 02:56
Технологии

На смартфонах с Android 9 и 10 появилась очень полезная функция

В операционных системах Android 9 и 10 появилась новая полезная функция, которая блокирует приложения, отвлекающие внимание пользователей.
Актуальные Новости 10:43
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Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Вести.Ru 11:59
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Космос

Уфолог нашел на Марсе крошечную форму жизни

SterlitamakTime.ru вчера в 04:54
Политика

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
REGNUM 11:03
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Политика

В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса

Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе равносильна отказу от минских соглашений, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
РИА Новости 11:55
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Газета.Ru 11:46
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Фигурное катание

Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 10:32
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Авто

Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

32CARS.ru вчера в 04:10
Политика

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM 11:13
Общество

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Мойка78 02 декабря в 17:14
Политика

Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России

Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.
RT на русском 04:34
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за изнасилование женщины-врача

На допросе 55-летний мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима.
Lenta.ru 12:24
Политика

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

В деле о самоубийстве девушки-следователя в Сочи появилась аудиозапись

РЕН ТВ 11:34
Общество

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие

ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57

Свой первый полет опытный истребитель Gripen E совершил 15 июня 2017 года.
Российская газета 05:26
Происшествия

Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии

Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы.
Москва 24 12:18
Здоровье

В Свердловской области врачи пожаловались на низкий уровень зарплаты

В детской клинической больнице Екатеринбурга врачи написали коллективное обращение к губернатору области с жалобой на низкую зарплату.
КМВ Новости 02 декабря в 14:44
Политика

Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
РБК 10:33
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
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