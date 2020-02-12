с чего всё началось

Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс

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