Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
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Россия оценила идею Украины отправить делегацию на парад Победы в Москву

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На Украине предложили направить делегацию Рады на День Победы в Москву

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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Первая ступень Falcon 9 упала в океан

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан вблизи плавучей платформы.
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Названа причина отставки начальника московской полиции

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В беседе с журналистом Андреем Ванденко лидер страны ответил на 20 самых важных и острых вопросов.
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В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина.
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