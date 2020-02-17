Политика
Газета.RuВ Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
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Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Шоу-бизнес
Как живут девочки, которых перепутали в роддоме 22 года назад
В 2011 году вся страна узнала историю двух семей из Челябинской области, чьих дочерей перепутали в роддоме.
Гаджеты
Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000
Самым доступным ноутбуком из перечисленных магазином стала модель ASUS TUF Gaming FA506II-HN195T, построенная на процессоре Ryzen 5 4600H и оснащённая видеокартой GeForce GTX 1650, твердотельным накопителем на 512 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.
Общество
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10 Pro
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Космос
Исследователи раскрывают секреты Луны по одному пылевому зернышку
Вы даже не представляете, как много можно узнать всего лишь по одному крошечному пылевому зерну.
Футбол
Кокорина назвали страдальцем и защитником родины
Происшествия
Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая
Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай
«Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, которая осуществляет регулярные перевозки в Китай после ограничения авиасообщения с этой страной из-за вспышки коронавируса.
Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан вблизи плавучей платформы.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
Политика
Путин ответил ТАСС на 20 самых важных и острых вопросов
В беседе с журналистом Андреем Ванденко лидер страны ответил на 20 самых важных и острых вопросов.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Происшествия
В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека
В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Наука
Получена атомная структура оболочки коронавируса
Происшествия
В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности
Обвиняемого в убийстве 22-летней давности экстрадировали в Красноярский край из Европы, сообщается на сайте СК РФ.