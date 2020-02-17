Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Общество Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.

Гаджеты Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000 Самым доступным ноутбуком из перечисленных магазином стала модель ASUS TUF Gaming FA506II-HN195T, построенная на процессоре Ryzen 5 4600H и оснащённая видеокартой GeForce GTX 1650, твердотельным накопителем на 512 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Происшествия Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.

Общество «Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай «Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, которая осуществляет регулярные перевозки в Китай после ограничения авиасообщения с этой страной из-за вспышки коронавируса.