Политика
РИА НовостиВ Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
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Здоровье
Масштабы заражения коронавирусом в Китае превзошли атипичную пневмонию
Распространение нового типа коронавируса в Китае превышает масштабы эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов.
Политика
Холманских покинул пост председателя совета директоров УВЗ
Напомним, Холманских получил должность председателя совета директоров УВЗ в июле 2018 года, через две недели после отставки с поста полпреда президента в УрФО, который он занимал с 2012 года.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Футбол
Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подтвердил, что не полетит на второй сбор с питерской командой.
Энергетика
Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%
Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Космос
На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде
На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине
Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное "Нафтогазом" топливо и газ.
Политика
Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Космос
Астрономы-любители открыли новый тип полярного сияния
Несколько лет назад группа, состоящая из любителей понаблюдать за космосом заметила эффектные светящиеся волны на небе.
Общество
Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Гаджеты
Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов
Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
Футбол
«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо
В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане
Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
Общество
Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Политика
Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая
Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
Технологии
Составлен список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.