Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
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В раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Известия08:44

Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Газета.Ru07:53

Джемилев предложил отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

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Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

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В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

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«Марш в Крым» пройдет сразу по трём направлениям, — Джемилев

Вести Крым05:25

Джемилев раскрыл подробности меджлисовского* «марша на Крым»

РИА Новости Крым04:34
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Масштабы заражения коронавирусом в Китае превзошли атипичную пневмонию

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Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
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На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде

На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
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50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

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Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное "Нафтогазом" топливо и газ.
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Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
RT на русском 10:26
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
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Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
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«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо

В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
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Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru вчера в 00:30
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Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане

Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
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Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай

Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
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Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
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По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
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Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
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