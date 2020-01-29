Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.

В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Политика Холманских покинул пост председателя совета директоров УВЗ Напомним, Холманских получил должность председателя совета директоров УВЗ в июле 2018 года, через две недели после отставки с поста полпреда президента в УрФО, который он занимал с 2012 года.

Политика Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Общество Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Космос Астрономы-любители открыли новый тип полярного сияния Несколько лет назад группа, состоящая из любителей понаблюдать за космосом заметила эффектные светящиеся волны на небе.

Общество Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.

Гаджеты Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.

Политика Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.