Политика

ТАССТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту
.
RT на русском11:57

Подробнее о событии

Рада опубликовала законопроект о выступлениях депутатов на русском языке

РБК14:46

Депутатам Рады хотят разрешить выступать на русском языке

Газета.Ru11:57

На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде

РИА Новости12:56

В раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Известия12:50

Украинские депутаты решили отстоять право на русский язык в Раде

Lenta.ru14:34

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

ТАСС11:35

У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде

Новостной фронтвчера в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

РБК 15:05
Здоровье

ВОЗ выявила не связанные с Китаем очаги заражения коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила несколько очагов заражения новым типом коронавируса в мире, которые не имеют установленной эпидемиологической связи с Китаем.
Российская газета 10:02
Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.
Piter.tv 04:42
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Энергетика

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:00
Политика

Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти

21 февраля после телефонного разговора с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия "готова компенсировать Белоруссии $300 млн", теряемых из-за изменения условий поставок российской нефти.
РБК 02:44
Биатлон

Губерниев заявил, что Логинов выступает чистым

«Российский голос биатлона» уверен, что Александр, ранее отбывший дисквалификацию за употребление допинга, ныне выступает чистым.
ProstoProSport 12:54
Шоу-бизнес

Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела

Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Суть событий 06:24
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Наука

Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»

Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Научная Россия 13:05
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Происшествия

Сотрудники ФСБ и СКР задержали московского прокурора за крупную взятку

В Москве сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали прокурора за крупную взятку.
Lenta.ru 12:12
Политика

Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Красная весна 05:35
Происшествия

Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Lenta.ru 11:10
Общество

Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Вестник Кавказа 06:00
Кино

Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»

Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic).
ТАСС 09:12
Происшествия

В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя труда

Руководство образовательного учреждения, ознакомившись с записью, приняло решение уволить учителя.
Ньюс-НН 06:08
Космос

Новорожденные звезды, вокруг которых начинается формирование планет

AstroNews.ru вчера в 12:07
Общество

В США в апреле начнут испытывать вакцину от коронавируса

Испытания вакцины запланированы на апрель, а первые результаты появятся в июле или августе.
Piter.tv 14:26
Происшествия

В Сочи река унесла в море двух детей

Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.
Известия 13:54
Общество

В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии

Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Говорит Москва вчера в 01:55
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru 12:14
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об увеличении активности подводного флота России

Известия 12:44
Политика

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета 04:20
Политика

Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Shraibikus News 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное