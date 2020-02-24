с чего всё началось

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Политика Секретарь СНБО Украины предрек развал России Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.

Единоборства Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.

Энергетика Новак рассказал, как долго продлится эра нефти Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.

Политика Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти 21 февраля после телефонного разговора с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия "готова компенсировать Белоруссии $300 млн", теряемых из-за изменения условий поставок российской нефти.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Политика Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.

Происшествия Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.

Происшествия В Сочи река унесла в море двух детей Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.

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Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.

Политика Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".

Политика Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным "Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.