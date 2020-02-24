Политика
ТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.RT на русском11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Здоровье
ВОЗ выявила не связанные с Китаем очаги заражения коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила несколько очагов заражения новым типом коронавируса в мире, которые не имеют установленной эпидемиологической связи с Китаем.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Энергетика
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
Политика
Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти
21 февраля после телефонного разговора с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия "готова компенсировать Белоруссии $300 млн", теряемых из-за изменения условий поставок российской нефти.
Биатлон
Губерниев заявил, что Логинов выступает чистым
«Российский голос биатлона» уверен, что Александр, ранее отбывший дисквалификацию за употребление допинга, ныне выступает чистым.
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Наука
Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»
Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и СКР задержали московского прокурора за крупную взятку
В Москве сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали прокурора за крупную взятку.
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Общество
Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Кино
Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»
Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic).
Происшествия
В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя труда
Руководство образовательного учреждения, ознакомившись с записью, приняло решение уволить учителя.
Космос
Новорожденные звезды, вокруг которых начинается формирование планет
Общество
В США в апреле начнут испытывать вакцину от коронавируса
Испытания вакцины запланированы на апрель, а первые результаты появятся в июле или августе.
Происшествия
В Сочи река унесла в море двух детей
Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.
Общество
В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии
Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Политика
Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным
Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Шоу-бизнес