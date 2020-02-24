Политика

ТАССТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось
«В соответствии со ст. 10 конституции Украины в работе Верховной рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины»,— говорится в тексте
 документа.
Коммерсантъ13:42

Подробнее о событии

Депутаты внесли в Раду проект об использовании русского языка в парламенте

Говорит Москва12:46

На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде

РИА Новости12:56

В раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Известия12:50

Украинские депутаты решили отстоять право на русский язык в Раде

Lenta.ru14:34

Депутатам Рады хотят разрешить выступать на русском языке

Газета.Ru11:57

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

ТАСС11:35

У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде

Новостной фронтвчера в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Юга.ру 00:47
Политика

США обвинили Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Вашингтон обеспокоен тем, что Иран искажает информацию об истинных масштабах распространения коронавируса в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
ANNA-News 14:19
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru 14:03
Единоборства

Российский боец MMA лишился победы из-за песни о Люцифере

Рязанский боец смешанного стиля (MMA) Михаил Коробков лишился пояса на турнире Fight Riot из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на бой.
Life.ru вчера в 08:12
Происшествия

В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет

Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Московский Комсомолец 12:42
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru 06:17
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Интерфакс 01:15
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Происшествия

В Сочи двух детей унесло в море

Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Вести.Ru 14:10
Футбол

«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед

Rostov gazeta 10:10
Армия и оружие

ВМС США пояснили заход эсминца в Чёрное море

Командование ВМС США пояснило заход ракетного эсминца УРО «Росс» (USS Ross) в акваторию Чёрного моря.
News.ru 23 февраля в 16:34
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Происшествия

Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»

РИА Новости 14:03
Политика

Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
РБК 13:36
Футбол

«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы

Эксперты в прогнозе на матч «Реал» — «Манчестер Сити» склоняются к команде Хосепа Гвардиолы.
Чемпионат 12:00
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 08:56
Футбол

Тихонов назвал недостойным поведение сборной звезд на Кубке Легенд

Игрок сборной России на матче Кубка Легенд Андрей Тихонов раскритиковал поведение членов звездной команды.
iReactor 23 февраля в 18:59
Спорт

МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена

Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Народные новости 10:27
Шоу-бизнес

Овечкин и дочь Глаголевой ждут второго ребенка

Овечкин и дочь Глаголевой ждут второго ребенка Дочь Веры Глаголевой и жена Александра Овечкина вновь беременна.
Экспресс газета вчера в 17:06
Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

РБК вчера в 03:07
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM 14:07
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Политика

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Ведомости 13:06
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM 04:46
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
ТАСС 10:45
Экономика

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
REGNUM 07:40
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Хоккей

СКА забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА в Москве в матче КХЛ

RT на русском 13:52
Общество

Cкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.
Mockva.ru 06:09
Политика

США назвали условие подписания соглашения с талибами

Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.
Известия 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное