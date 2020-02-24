с чего всё началось

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Политика США обвинили Иран в сокрытии информации о коронавирусе Вашингтон обеспокоен тем, что Иран искажает информацию об истинных масштабах распространения коронавируса в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.

Единоборства Российский боец MMA лишился победы из-за песни о Люцифере Рязанский боец смешанного стиля (MMA) Михаил Коробков лишился пояса на турнире Fight Riot из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на бой.

Общество Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Политика Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.

Спорт МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.

Шоу-бизнес Овечкин и дочь Глаголевой ждут второго ребенка Овечкин и дочь Глаголевой ждут второго ребенка Дочь Веры Глаголевой и жена Александра Овечкина вновь беременна.

Экономика Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

Политика «Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

Экономика Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть» Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).

Общество Cкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.