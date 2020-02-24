Политика
ТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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с чего всё началось
«В соответствии со ст. 10 конституции Украины в работе Верховной рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины»,— говорится в тексте документа.Коммерсантъ13:42
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