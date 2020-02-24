Политика

ТАССТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту
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RT на русскомвчера в 11:57

Подробнее о событии

Украинские депутаты решили отстоять право на русский язык в Раде

Lenta.ruвчера в 14:34

На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде

РИА Новостивчера в 12:56

Депутатам Рады хотят разрешить выступать на русском языке

Газета.Ruвчера в 11:57

В раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Известиявчера в 12:50

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

ТАССвчера в 11:35

У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде

Новостной фронт24 февраля в 08:17

«Правление будет недолгим», - Ярош снова угрожает Зеленскому

Российский Диалог24 февраля в 05:43
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Происшествия

В Красноярске эвакуируют несколько школ

РИА Новости вчера в 22:06
Армия и оружие

В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше

Войска на западе России превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике с точки зрения численности и географического расположения.
Известия вчера в 13:46
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика

Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего

После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Ваши новости вчера в 22:01
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета вчера в 12:31
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru вчера в 07:51
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM вчера в 18:44
Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России 24 февраля в 23:33
Космос

Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку

Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
N+1 24 февраля в 08:31
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru вчера в 09:49
Политика

Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы

Газета.Ru вчера в 10:15
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
News.ru 23 февраля в 09:07
Авто

Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров

Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима. Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа.
OAnews 24 февраля в 15:11
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Футбол

Экс-вратарь сборной Аргентины: Месси не входит в список лучших игроков

Роналдиньо был сильнее аргентинца, когда был в хорошей форме.
Газета.Ru вчера в 14:05
Общество

Проект: дети-сироты получат жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат на приобретение жилья в размере около 1,5 миллиона рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту, разработанному Минпросвещения и опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 07:58
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru вчера в 02:35
Экономика

ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД

Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Российская газета вчера в 03:20
Космос

Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou

REGNUM вчера в 20:02
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия вчера в 13:18
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Lenta.ru вчера в 19:31
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 24 февраля в 09:10
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%

В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Tvoe-avto.com вчера в 08:37
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