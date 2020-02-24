Политика
ТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.RT на русскомвчера в 11:57
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У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде
Новостной фронт24 февраля в 08:17
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
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Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
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Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
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В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
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Политика
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Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Авто
Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров
Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима. Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа.
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Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
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Экс-вратарь сборной Аргентины: Месси не входит в список лучших игроков
Роналдиньо был сильнее аргентинца, когда был в хорошей форме.
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат на приобретение жилья в размере около 1,5 миллиона рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту, разработанному Минпросвещения и опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
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ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД
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Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
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В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.